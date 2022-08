Ga. Dal senatore alla testimonianza del gran giurì. Lindsay Graham ha offerto un ritardo temporaneo

Una corte d’appello federale ha temporaneamente sospeso l’ordine, il sen. Lindsey O. Graham (RSC) davanti a un gran giurì della Georgia per indagare sugli sforzi repubblicani per alterare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020.

La Corte d’Appello degli Stati Uniti per l’11° Circuito domenica ha sospeso temporaneamente la sua comparizione, chiedendo a un tribunale di grado inferiore di valutare se Graham dovesse essere protetto dal rispondere ad alcune domande sui suoi doveri ufficiali di senatore degli Stati Uniti.

Graham ha definito l’udienza in Georgia “una battuta di pesca” e ha affermato che la “clausola di discorso o dibattito” della Costituzione protegge i legislatori dal rispondere alle domande sui loro doveri legislativi ufficiali.

L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Fulton, che sta indagando sulle attività dell’ex presidente Donald Trump e dei suoi soci, ha discusso in un distretto federale. Nonostante il suo appello a posticipare la testimonianza, Graham ha depositato una dichiarazione in tribunale venerdì per comparire davanti a una giuria speciale questa settimana.