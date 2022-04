Frank Langella ha licenziato da Netflix “The Fall of the House of Usher” dopo il processo – scadenza

ESCLUSIVO: Attore nominato all’Oscar Franco Langella È in prima linea Caduta di Usher House, La serie limitata di otto episodi Netflix è basata sulle opere di Edgar Allan Poe.

Langella ha subito un’indagine, che è finita, dicono le fonti. Ha stabilito che Langella si era impegnato in un comportamento inaccettabile nell’accordo. Di conseguenza, Roderick Usher ha deciso di riprendere il suo ruolo, ho appreso.

Caduta di Usher House La produzione è dimezzata. Le scene già girate da Langella saranno riprese.

Langella non dovrebbe lavorare questa settimana. Le riprese della serie continueranno con scene non correlate al personaggio di Roderick Usher fino a quando non verrà scelto il nuovo attore. Netflix ha rifiutato di commentare. Non è stato possibile raggiungere i rappresentanti di Langella per un commento.

Le prove hanno confermato la scadenza ZDMIl rapporto, iniziato all’inizio di questa settimana secondo cui l’attore 84enne era indagato a seguito di accuse di molestie sessuali, ha fatto commenti inappropriati a una collega attrice durante il lavoro.

Langella ha guidato il cast Caduta di Usher HouseNo E le stelle Carla Cuquino, Mary McDonnell, Carl Lumbley e Mark Hamil.

La serie di otto episodi è descritta come una storia epica di avidità, orrore e tragedia. Il racconto di Bowen Caduta di Usher HouseServe come base dello spettacolo, con temi di follia, famiglia, isolamento e identità.

È in corso di ristrutturazione il personaggio interpretato da Roderick Usher, già Langella, supremo patriota della dinastia Asher.

Creata da Mike Flanagan, la serie è stata co-prodotta dal suo partner di Intrepid Pictures Trevor Macy, Emmy Grinwis e Michael Fimoknari. Il progetto è prodotto da Melinda Nishioka, co-esecutiva di Intrepid Pictures. Flanagan e Michael Fimognary dirigono entrambi quattro episodi.