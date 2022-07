Formazioni iniziali dell’All-Star Game della MLB 2022: Clayton Kershaw al Dodger Stadium contro Shane McClanahan di AL

Soddisfatto



L’All-Star Game della MLB 2022 è fissato per martedì sera al Dodger Stadium. Questa è la 92a edizione del Midsummer Classic e l’American League ha una serie di otto vittorie consecutive. Hanno vinto 20 degli ultimi 24 All-Star Games, anche se il vantaggio dell’AL nella serie di tutti i tempi è un modesto 46-43-2. Ultimamente, l’All-Star Game è stato unilaterale.

Lunedì pomeriggio due allenatori All-Star — Dusty Baker of the Astro e Brian Snitker, il campione in carica delle World Series Persone coraggiose — ha annunciato la formazione iniziale e il lanciatore iniziale di ciascuna squadra. Ecco la formazione di partenza per la squadra AL, che sarà la squadra di casa nonostante giochi in un campo da baseball NL:

TH Shohei Ohtani, Angeli RF Aaron giudice, Yankees 3B Rafael Devers, calze rosse 1B Vladimir Guerrero Jr., Ghiandaie blu LF Giancarlo Stanton, Yankees CF Byron Buxton, Gemelli (sostituendo l’infortunato Mike Trout) SS Tim Anderson, calzini bianchi 2B Andrés Gimenez, Guardiani (al posto dell’infortunato Jose Altuve) C Alejandro Kirk, Blue Jays

SB Shane McClanahan, Raggi

McClanahan, Il nostro vincitore ad interim all’unanimità di AL CY Young, ottenendo il primo cenno del capo su Ohtani. Ohtani non ha lasciato il bullpen nella sua carriera in MLB e non si sa se lancerà nell’All-Star Game. Ricordiamo che i fan votano per i principianti dell’All-Star Game. Il lanciatore iniziale è scelto dal manager. Ora ecco la formazione di partenza della NL:

RF Ronald Coyne Jr., Coraggiosi Scommesse CF Mookie, Imbroglioni 3B Manny Machado, Padri 1B Paul Goldschmidt, Cardinali SS Trey Turner, Dodgers C Wilson Contreras, Cuccioli DH William Contreras, Braves (in sostituzione dell’infortunato Bryce Harper) LF Joc Pederson, Giganti 2B Jeff McNeil, incontrato (in sostituzione dell’infortunato Jazz Chisholm)

SB Clayton Kershaw, Dodgers

Una leggenda dei Dodgers riceve la palla durante l’All-Star Game al Dodger Stadium. Quant’è fico? Kershaw è il primo lanciatore ad iniziare l’All-Star Game in casa da quando Max Scherzer ha esordito al Nationals Park nel 2018. Marlin Il giusto Sandy Alcantara e il compagno di squadra di Kershaw Tony Gonzoline sarebbero stati i titolari dell’All-Star Game, ma Snitker non poteva lasciare Kershaw nel cuore di Los Angeles per pensare al miglior teatro di baseball.