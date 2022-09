Florida contro Punteggio Utah, takeaway: Anthony Richardson interpreta il debutto n. 7 ute

Uno degli incontri principali della settimana 1 del college football è stato all’altezza del suo fatturato sabato sera, quando la Florida è sopravvissuta al numero 7 dello Utah a The Swamp, aprendo il mandato dell’allenatore dei Gators Billy Napier con una vittoria dichiarata sui campioni in carica del Pac-12. Il quarterback della Florida Anthony Richardson ha segnato un touchdown di 2 yard portando i Gators in vantaggio 29-26 a 1:25 dalla fine prima che il linebacker Amari Burney intercettasse la star Utah QB Cameron Rising con 17 secondi dalla fine per sigillare la vittoria.

In una partita che è andata avanti e indietro per tutta la notte, Richardson è stata la star della Florida eseguendo più volte colpi di frizione in aria e a terra con le mani e i piedi. Il secondo anno, esordendo per la prima volta in carriera a Gainesville, in Florida, finì 17 su 24 per 168 yard e aggiunse 103 yard di corsa e tre touchdown a terra. Oltre al suo via libera negli ultimi 2 minuti, il suo touchdown da 45 yard nel secondo quarto ha portato la Florida in vantaggio 14-13.

Rising ha tenuto testa, ma il drive finale dello Utah non è riuscito a portare gli Utes a un field goal di pareggio oa un potenziale touchdown vincente. Il running back della Florida Montrell Johnson Jr. ha aggiunto 77 yard su 12 carry e un touchdown del quarto quarto per i Gators.

Lo Utah è entrato nella stagione con le aspirazioni ai playoff del College Football, ma ha subito un pericolo precoce per mano di una squadra affamata della Florida pronta a eguagliare il record di 6-7 della scorsa stagione all’inizio dell’era di Napier.

CBS Sports trasporterà a breve questa storia di gioco di rottura dalla Florida-Utah.