Five Braves nominati NL All-Stars 2022

Contreras sta tagliando .273/.358/.566 ed è il quinto più homer in questa stagione da un ricevitore (11), ma ogni ricevitore sopra di lui ha giocato in 20 o più partite. Contreras ha 11 homer in 143 at-bat, circa 1 ogni 13 AB, che sarebbe l’ottavo miglior punteggio nelle major, ma non ha abbastanza presenze in targa per qualificarsi.