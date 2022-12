File FTC adatti a bloccare la fusione da $ 69 miliardi di Microsoft-Activivision Blizzard

Giovedì la Federal Trade Commission ha citato in giudizio Microsoft per bloccare l’acquisizione da 69 miliardi di dollari del gigante dei videogiochi Activision Blizzard, affermando che potrebbe soffocare i concorrenti della console di gioco Xbox di Microsoft. e la sua crescente attività di abbonamenti sportivi.

La sfida della FTC all’ordine del presidente Joe Biden di indagare sulle grandi fusioni tecnologiche potrebbe essere un banco di prova. La commissione ha votato 3-1 per presentare la denuncia dopo una riunione a porte chiuse, con tre commissari democratici che hanno votato a favore e un repubblicano contrario.

La denuncia indica le precedenti acquisizioni di giochi di Microsoft, in particolare il noto sviluppatore Bethesda Softworks e la sua società madre Zenimax, come lo sviluppo di alcuni titoli di giochi in arrivo esclusivamente per Xbox, nonostante Microsoft abbia assicurato ai regolatori europei che non aveva intenzione di farlo.

“Microsoft ha già dimostrato che può e vuole bloccare i contenuti dei suoi concorrenti di gioco”, ha affermato una dichiarazione preparata di Holly Vedova, direttore del Bureau of Competition della FTC. “Oggi vogliamo impedire a Microsoft di ottenere il controllo di uno dei principali studi di gioco indipendenti e di usarlo per danneggiare la concorrenza in diversi mercati di gioco dinamici e in rapida crescita. .”

La FTC ha affermato che avrebbe presentato la denuncia attraverso il suo processo amministrativo piuttosto che portare il caso alla corte federale. Secondo la denuncia, un giudice di diritto amministrativo ha iniziato ad ascoltare tali prove, ma non fino all’agosto 2023.

Il presidente di Microsoft Brad Smith ha segnalato in una dichiarazione giovedì che la società potrebbe contestare l’azione della FTC.

“Mentre speriamo di dare una possibilità alla pace, rimaniamo fiduciosi nel nostro caso e accogliamo con favore l’opportunità di presentare il nostro caso in tribunale”, ha detto Smith.

Mentre la società attendeva la decisione, negli ultimi giorni aveva migliorato la sicurezza pubblica dell’affare. Smith ha affermato che Microsoft è impegnata ad affrontare i problemi di concorrenza e ha presentato le offerte proposte alla FTC all’inizio di questa settimana.

“Continuiamo a credere che questo accordo amplierà la concorrenza e creerà maggiori opportunità per i giocatori e gli sviluppatori di giochi”, ha affermato Smith.

Microsoft ha annunciato l’accordo di fusione A gennaio, tuttavia, ha affrontato mesi di opposizione da parte di Sony, che produce una console PlayStation concorrente e ha sollevato preoccupazioni con gli osservatori dell’antitrust. In tutto il mondo per aver perso l’accesso ai famosi franchise di giochi Activision Blizzard come il gioco sparatutto militare Call of Duty.

I regolatori dell’antitrust sotto Biden hanno “considerato la politica sulle fusioni troppo debole per decenni e hanno ripetutamente affermato: ‘La stiamo cambiando'”, ha affermato William Kovacic, ex presidente della FTC.

Nel 2006, l’allora presidente George W. Kovacic, un commissario repubblicano nominato da Bush, ha sollecitato la FTC a fare audaci promesse di “non permettere cattivi affari e non accettare soluzioni deboli”. Ma ha detto che Microsoft ha buone possibilità di vincere la sua sfida legale.

“È chiaro che la società sta facendo molte concessioni”, ha detto. “Microsoft può portarli in tribunale e dire che la FTC è irremovibile su questo”.

Microsoft ha annunciato la sua ultima promessa mercoledì, dicendo che porterà Call of Duty su Nintendo L’attrezzatura dovrebbe essere acquistata per 10 anni. Ha detto che ha cercato di dare a Sony la stessa garanzia.

In un appello alle priorità dell’amministrazione Biden, Microsoft ha cercato di caratterizzare il suo accordo come favorevole ai lavoratori, dopo aver annunciato a giugno un “accordo neutrale sul lavoro” con i Communications Workers of America che avrebbe consentito ai lavoratori di iscriversi al sindacato una volta completata l’acquisizione. Il presidente del sindacato, Chris Shelton, ha scritto un articolo di opinione su The Hill questa settimana chiedendo alla FTC di “siglare l’accordo, non farlo saltare in aria”.

L’accordo è anche sotto stretto controllo nell’Unione Europea e nel Regno Unito, dove le indagini non dovrebbero concludersi fino al prossimo anno.

La decisione della FTC di inviare la denuncia al proprio giudice interno invece di chiedere un’ingiunzione d’urgenza del tribunale federale per bloccare la fusione potrebbe trascinare il caso per mesi e “dare più credito alle autorità al di fuori degli Stati Uniti per far oscillare il loro accordo. proprio”, ha detto Kovacic, ora professore alla George Washington University Law School.

Il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha dichiarato giovedì in un messaggio ai dipendenti che l’azione della FTC “sembra terribile, quindi voglio rafforzare la speranza che questo accordo vada a buon fine”.

“L’accusa che l’accordo sia anticoncorrenziale non corrisponde ai fatti e siamo fiduciosi che vinceremo questa sfida”, ha scritto Kodic.

Kodick ha affermato che l’accordo andrà bene per i giocatori, lo staff, la concorrenza e l’industria.

“Riteniamo che queste argomentazioni prevarranno nonostante un ambiente normativo incentrato sull’ideologia e le idee sbagliate sull’industria tecnologica”, ha affermato.

Presieduto dal presidente della FTC Lina Khan Uno studioso di diritto che ha sostenuto un’applicazione più severa dell’antitrust, la commissione era composta da tre democratici e un repubblicano all’inizio di quest’anno dopo che un secondo repubblicano si è ritirato, lasciando un posto libero nel consiglio.

Senato democratico degli Stati Uniti. Elizabeth Warren ha twittato giovedì di aver accolto con favore l’azione della FTC e ha esortato Khan a indagare sulla fusione proposta.

“I monopoli aziendali hanno libero sfogo per aumentare i prezzi e danneggiare i lavoratori, ma ora l’amministrazione Biden è impegnata a promuovere la concorrenza”, ha affermato Warren.

Quest’anno sia il Dipartimento di Giustizia che la FTC hanno cercato di rafforzare le linee guida sulle fusioni per individuare e prevenire meglio accordi illegali e anticoncorrenziali.

Anche i regolatori federali hanno lanciato la loro campagna giovedì In un’aula di tribunale di San Jose, in California, giovedì per bloccare l’acquisizione da parte di Facebook della società madre Meta, una società di realtà virtuale.

In quel caso, la FTC ha citato in giudizio per bloccare l’acquisizione di Meta’s Unlimited e della sua app per il fitness Supernatural, affermando che avrebbe danneggiato la concorrenza e violato le leggi antitrust.

Negli ultimi anni Microsoft è in gran parte sfuggita al più grave contraccolpo normativo dei suoi rivali tecnologici Amazon, Google e Meta. Ma la vastità dell’acquisizione di Blizzard da parte di Activision, che potrebbe essere la più costosa nella storia dell’industria tecnologica, ha attirato l’attenzione.

L’ultima grande battaglia senza speranza di Microsoft Due decenni fa, un giudice federale ne ha ordinato lo scioglimento a seguito delle pratiche anticoncorrenziali dell’azienda relative al suo software Windows dominante. Tale sentenza è stata ribaltata in appello, anche se il giudice ha inflitto alla società altre sanzioni meno severe.