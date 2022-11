File BlockFi per bancarotta come FTX Rainfall Spread

BlockFi ha anche affermato che si concentrerà sul recupero di tutti gli obblighi dovuti alla società, incluso FTX. Tuttavia, ha avvertito che il recupero delle attività da FTX sarebbe ritardato a causa del fallimento dello scambio.

Giovanni J. Ray III, il nuovo amministratore delegato di FTX, che in precedenza ha guidato Enron durante il fallimento, ha affermato che la disfunzione aziendale di FTX era “senza precedenti” e gli esperti legali hanno affermato che potrebbero essere necessari anni per recuperare i beni.

I regolatori stavano già esaminando BlockFi. A febbraio, la Securities and Exchange Commission ha emesso a Liquidazione da 100 milioni di dollari Con il braccio prestatore della società per emettere prestiti senza registrarli come titoli e senza registrarsi come società di investimento. La SEC ha accusato BlockFi di aver rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti sul suo portafoglio di prestiti e sul livello di rischio nel suo processo di prestito.

BlockFi deve ancora $ 30 milioni alla SEC, secondo la sua dichiarazione di fallimento, rendendo la principale società di titoli della nazione il suo quarto maggior creditore. West Realm, la società madre dell’exchange statunitense di FTX e secondo creditore di BlockFi, deve a Shires 275 milioni di dollari. Il suo principale finanziatore, con circa 729 milioni di dollari, è Angura Trust Company, specializzata nella gestione di prestiti per società in difficoltà.

“Fin dal suo inizio, BlockFi ha lavorato per plasmare positivamente l’industria delle criptovalute e far progredire il settore”, ha affermato Mark Renzi del Berkeley Research Group, consulente finanziario della società. “BlockFi attende con impazienza un processo trasparente che raggiunga il miglior risultato per tutti i clienti e le altre parti interessate”.

Gli altri consulenti fallimentari di BlockFi includono lo studio legale Heinz e Boone, la banca d’investimento Moelis & Company e il consulente strategico C Street Advisory Group.