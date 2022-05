Feroci combattimenti quando le truppe russe entrano nei sobborghi di Siverodonetsk

Le forze russe entrano nel territorio di Siverodonetsk – Governatore

L’Ucraina chiede più armi dall’ovest

Borel afferma che l’UE accetterà le prossime sanzioni

KIEV, Ucraina, 30 maggio (Reuters) – Il governatore regionale è entrato lunedì nella periferia di Sivrdonetsk in Ucraina, descrivendo i combattimenti “più intensi” tra le rovine della città che è diventata l’epicentro degli attacchi di Mosca. .

La Russia ha concentrato la sua potenza di fuoco sull’ultimo grande centro abitato nella provincia orientale di Luhansk, con le forze ucraine che perseguono uno degli obiettivi fissati dal presidente Vladimir Putin dopo tre mesi di guerra.

Gli incessanti bombardamenti hanno mantenuto le forze ucraine a guardia delle rovine di Siverodonetsk, ma il loro rifiuto ha ridotto la massiccia offensiva russa in tutta la regione del Donbass.

Il governatore regionale di Luhansk Serhiy Gaidai ha affermato che le truppe russe sono avanzate verso i confini sud-orientali e nord-orientali della città. Ma ha detto che le forze ucraine avevano spinto i russi a sud dal villaggio di Toshkivka e frustrato la spinta di Mosca ad accerchiare l’area. leggi di più

“La cattura di Sievierdonetsk è un compito fondamentale per gli occupanti… Stiamo facendo tutto il possibile per sostenere questo progresso”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy in un discorso televisivo.

“Circa il 90% degli edifici è danneggiato. Due terzi delle case della città sono completamente distrutte”.

I leader dell’UE si incontreranno lunedì e martedì per discutere di un nuovo embargo contro la Russia, compreso un embargo petrolifero.

Ma i governi dell’UE non sono riusciti a raggiungere un accordo in un negoziato lungo un mese, soprattutto perché l’Ungheria ha affermato di non poter chiudere le sue raffinerie con il suo grande gasdotto Trushpoh dell’era sovietica, il cui nome significherebbe “amichevole”.

Prima del vertice, il ministro dell’Economia tedesco Robert Hebeck ha espresso il timore che l’unità dell’UE “cominci a sgretolarsi”. La bozza dei risultati, come visto da Reuters, indica che è probabile che i nuovi risultati siano piccoli. leggi di più

Ma lunedì pomeriggio il capo della politica estera dell’UE Joseph Borel ha affermato che “alla fine ci sarà un accordo” sul prossimo accordo sulle sanzioni.

“Priorità incondizionata”

Dopo aver fallito nella cattura di Kiev a marzo, la Russia ha annunciato che l’obiettivo della sua “operazione militare speciale” sarebbe ora quello di catturare l’intera regione del Donbass, che comprende le due province di Luhansk e Donetsk. Mosca rivendica diritti per conto di delegati separatisti.

Il 29 maggio 2022, nel villaggio di Novomikilievka nella regione di Donetsk in Ucraina, un agente di polizia controlla un’area mentre evacua la gente del posto nel mezzo di un attacco russo e di bombardamenti sull’Ucraina. Foto scattata il 29 maggio 2022. REUTERS/Anna Kudriavtseva leggi di più

Domenica, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la “liberazione” del Donbass era una “priorità incondizionata” per Mosca. leggi di più

La cattura di Siverodonetsk e della sua città gemella di Lyczynsk, sulla sponda opposta del fiume Tsivarsky Donets, darebbe alla Russia il controllo effettivo sulla regione di Luhansk, a quel punto il Cremlino potrebbe annunciare una sorta di vittoria.

Ma la Russia potrebbe eventualmente aprire altri territori ai contrattacchi ucraini concentrando i suoi sforzi sulla guerra per una piccola città che aveva solo circa 100.000 persone prima della guerra a Chivrodonetsk.

Gli ultimi giorni hanno visto i primi segnali di una possibile controffensiva ucraina nel sud, dove Mosca sta cercando di consolidare il proprio controllo sulla provincia di Gershon, catturata nelle prime settimane della sua invasione di febbraio.

Kiev afferma che le sue forze negli ultimi giorni hanno spinto le truppe russe in posizioni difensive in tre villaggi – Andriyivka, Lozove e Bilohorka – tutti situati sulla riva sud del fiume Inhults, che forma il confine di Kherson.

L’Institute for War Studies ha affermato che l’offensiva ucraina finora non sembrava avere il potenziale per riconquistare presto un territorio significativo, ma ostacolerebbe le operazioni russe e costringerebbe Mosca a rafforzare il suo territorio.

Il consiglio comunale ha affermato in un telegramma che un sospetto attacco russo a nord del campo di battaglia di Gershon aveva danneggiato durante la notte il centro della città di Novi Buh, controllata dall’Ucraina.

La Russia afferma di aver attaccato anche un cantiere navale a Mykolayiv, un grande porto controllato dall’Ucraina a ovest di Kersen.

Separatamente, il ministro degli Esteri francese Catherine Colona incontrerà Zhelensky a Kiev lunedì pomeriggio per offrire ulteriore sostegno, ha affermato il ministero degli Esteri francese.

Il governo ucraino, giunto al suo quarto mese, ha esortato l’Occidente a fornire più armi a lungo raggio per invertire le sorti della guerra. Zhelensky ha detto che si aspetta “buone notizie” nei prossimi giorni.

Un soldato ucraino che pattuglia un fossato vicino alla città di Baghmud, a sud-ovest di Siverodonetsk, ha parlato del timore assillante che il suo governo possa essere trascinato nei negoziati per porre fine al conflitto e perdere il territorio ucraino.

“Ora che la lotta è così intensa e dura sai di cosa ho più paura?” Dimitro, un ex insegnante di lingua inglese, ha detto alla televisione Reuters. “Ci verrà detto: basta, basta, abbiamo un cessate il fuoco”.

“L’accordo negoziato avverrà solo in conformità con le regole ucraine. Se ciò accadesse ora sarebbe terribile”.

rapporto dell’Ufficio Reuters; Humeyra Pamuk, di Stephen Coates, Peter Graf; Montaggio di Simon Cameron-Moore e Kevin Liffey

