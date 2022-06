Elon Musk dice allo staff di Tesla: torna in ufficio o esci

1 giugno (Reuters) – Tesla Inc. (TSLA.O) Il CEO Elon Musk ha inviato un’e-mail ai dipendenti chiedendo loro di tornare in ufficio o lasciare l’azienda.

“Tutti in Tesla devono trascorrere almeno 40 ore a settimana in ufficio”, ha scritto Musk in un’e-mail martedì sera.

“Se non vieni, daremo per scontato che ti sia dimesso.”

“Più sei anziano, più devi conoscere la tua presenza”, ha scritto Musk. “Ecco perché ho vissuto così tanto in fabbrica, quindi quelli in fila potevano vedermi lavorare con loro. Se non l’avessi fatto, Tesla sarebbe fallita molto tempo fa.

Due fonti hanno confermato l’autenticità dell’e-mail recensita da Reuters. Tesla non ha risposto a una richiesta di commento.

Di fronte all’opposizione di alcuni lavoratori e alla recrudescenza di casi di virus corona in California, le principali società tecnologiche della Silicon Valley affermano che i lavoratori non devono tornare in ufficio a tempo pieno.

Tesla ha trasferito la sua sede ad Austin, in Texas, ma la sua base ingegneristica e una delle sue fabbriche si trovano nella Baia di San Francisco.

“Ovviamente ci sono aziende che non ne hanno bisogno, ma quando è stata l’ultima volta che hanno inviato un nuovo fantastico prodotto? È passato del tempo”, ha scritto Musk nell’e-mail.

“Tesla crea e produce davvero i prodotti più eccitanti e significativi di qualsiasi azienda sulla terra. Non avviene per telefono”.

Uno dei follower di Musk su Twitter ha pubblicato un’altra e-mail chiedendo ai dirigenti di Musk di lavorare almeno 40 ore a settimana o di “lasciare Tesla”.

In risposta a questo tweet, il milionario che ha accettato di rilevare Twitter (TWTR.N) Private ha detto nell’accordo da 44 miliardi di dollari: “Devono comportarsi come se stessero lavorando da qualche altra parte”.

Alcuni lavoratori di Tesla hanno espresso insoddisfazione per i recenti commenti di Musk sul processore anonimo Blind, chiedendo agli utenti di registrarsi utilizzando l’e-mail dell’azienda come prova di impiego nelle aziende.

“Se c’è un deflusso di massa, come farà Tesla a concludere il progetto? Non credo che gli investitori ne saranno contenti”, ha scritto un dipendente di Tesla.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della Tesla Shanghai Gigafactory il 7 gennaio 2019 a Shanghai, in Cina. REUTERS/Aly Song leggi di più

“Sto aspettando che faccia marcia indietro molto presto”, ha scritto un altro lavoratore.

Un gruppo di avvocati del lavoro con sede in California ha attaccato il ritorno in carica di Musk.

“I datori di lavoro, compreso il governo statale, hanno scoperto che costringere tutti i dipendenti a ritirarsi è una ricetta per un’esplosione”, ha scritto Stephen Knight, amministratore delegato di Orchard, in una e-mail a Reuters.

“Purtroppo, il disprezzo di Tesla per la sicurezza sul lavoro è ben documentato, inclusa la violazione del dipartimento di sanità pubblica distrettuale all’inizio dell’epidemia”, ha scritto.

Nel maggio 2020, Musk ha riaperto una fabbrica Tesla a Fremont, in California, a dispetto delle misure di blocco della contea di Alameda per controllare la diffusione del virus corona. Da maggio a dicembre 2020, sono stati segnalati 440 casi presso lo stabilimento Tesla, secondo i dati distrettuali ottenuti dal sito di informazioni legali FlightSite.

L’anno scorso, la compagnia missilistica Muskin SpaceX ha presentato 132 casi Covit-19 presso la sua sede nell’area di Los Angeles di Hawthorne, secondo i dati della contea.

Musk in precedenza ha minimizzato i rischi del corona virus, affermando che “il panico da corona virus è stupido” e che i bambini sono “sostanzialmente immuni” al corona virus. Poi ha ottenuto Govit-19 due volte.

Musk ha detto il mese scorso che “il popolo americano sta cercando di evitare di andare al lavoro, mentre i lavoratori cinesi non rinunciano nemmeno a “cose ​​da fabbrica”.

“Bruceranno l’olio alle 3 del mattino”, ha detto a una conferenza.

La fabbrica di Shanghai di Tesla ha fatto ogni sforzo per aumentare la produzione dopo la chiusura del Centro economico cinese, che è stato costretto a chiudere per 22 giorni.

Mentre alcuni grandi datori di lavoro adottano permanentemente le politiche del volontariato da casa, altri, tra cui Alphabet Inc. (GOOGL.O) Google chiede ai dipendenti di tornare gradualmente in ufficio.

Alphabet consiglia ai dipendenti di rimanere negli uffici almeno tre giorni alla settimana dall’inizio di aprile, ma molti dipendenti sono completamente autorizzati a lavorare su lunghe distanze.

Il CEO di Twitter Barack Agarwal ha twittato su Twitter a marzo che gli uffici di Twitter avrebbero riaperto, ma che i dipendenti potrebbero lavorare da casa se lo desiderano.

Report di Hyunju Jin a San Francisco e Tiyashi Dutta a Bangalore; Rapporto aggiuntivo di Paresh Dave; Montaggio di Anil de Silva, Jonathan Odyssey e Howard Koller

