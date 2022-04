Elon Musk accetta la pillola velenosa di Twitter per impedirne l’acquisizione

Elon Musk ha pagato 54,20 dollari per azione a Twitter giovedì.

Twitter Inc. L’acquisizione ostile ha adottato una mossa per proteggerla dalle offerte, mentre il miliardario Elon Musk ha preso provvedimenti per contrastare l’opportunità riluttante di prendere l’azienda in privato e trasformarla in un bastione della libertà di parola.

Il Consiglio ha istituito un regime di partecipazione azionaria che, se una parte acquista il 15% delle azioni senza previa approvazione, durerà solo un anno. Secondo un rapporto di venerdì, il piano mira a garantire che chiunque controlli Twitter attraverso la concentrazione del mercato aperto paghi il premio normativo appropriato a tutti gli azionisti.

Secondo qualcuno che ha familiarità con la questione, Twitter ha implementato lo schema di acquisto del tempo. Il comitato vuole analizzare e negoziare qualsiasi accordo, ma può essere accettato.

“Se il consiglio crede nell’interesse di Twitter e dei suoi partner, il piano per i diritti non impedirà al consiglio di impegnarsi con le parti o approvare il piano di acquisizione”, ha affermato la società.

Tesla Inc. Giovedì il CEO ha pagato 54,20 dollari una quota in contanti a Twitter, valutando la società di social media per 43 miliardi di dollari. Musk, che ha detto che era la sua “migliore e ultima offerta”, ha già posseduto più del 9% di Twitter dall’inizio di quest’anno. Il team di Twitter si incontra giovedì per determinare se la proposta di Musk va a vantaggio dell’azienda e di tutti i suoi stakeholder.

Una strategia di protezione dalla pillola velenosa consente agli azionisti esistenti il ​​diritto di acquistare azioni aggiuntive a uno sconto, il che riduce efficacemente l’interesse di proprietà della parte ostile. Le pillole avvelenate sono comuni nelle aziende con investitori entusiasti o in situazioni di acquisizione ostili.

Secondo il piano di Twitter, ogni proprietario riceverà una quota aggiuntiva delle azioni generiche, ai prezzi di fitness attuali e attuali, il doppio dell’attuale valore di mercato.

Il file dei titoli di Musk, che rivela l’asta giovedì mattina, conteneva un copione di una lettera che aveva inviato alla società. “È costoso e i tuoi partner lo adoreranno”, ha detto.

Almeno un investitore chiave ha affermato che l’offerta era troppo bassa e la reazione del mercato sembrava essere d’accordo. Il principe Alwaleed bin Talal dell’Arabia Saudita ha affermato che l’accordo “non si è avvicinato al valore intrinseco” del popolare sito di social media.

Parlando a una conferenza TED giovedì scorso, Musk ha detto che non era sicuro di poterlo effettivamente ottenere. Ha aggiunto che il suo scopo era quello di mantenere “tutti gli azionisti consentiti dalla legge” piuttosto che avere la piena proprietà della società.

Giovedì le azioni di Twitter sono scese dell’1,7% a New York, riflettendo l’opinione del mercato secondo cui l’accordo potrebbe essere rifiutato o cadere. Il Wall Street Journal aveva precedentemente annunciato che la società con sede a San Francisco stava valutando la possibilità di proteggere le pillole avvelenate.

Musk ha rilasciato per la prima volta le sue azioni Twitter il 4 aprile, rendendolo il più grande investitore personale. Alla conferenza TED, ha sottolineato che aveva un piano B se il team di Twitter avesse rifiutato la sua offerta. Ha rifiutato di elaborare. Ma nella sua dichiarazione del giorno prima, ha detto che avrebbe riconsiderato il suo investimento se l’asta fosse fallita.

“Se questo accordo non funziona, non ho fiducia nel management o non credo di poter guidare il cambiamento necessario nel mercato pubblico, devo riconsiderare la mia posizione di partner”, ha detto Musk.

–Con l’aiuto di Jillian Ward.

