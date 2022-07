È morto a 80 anni l’attore britannico David Warner, protagonista di The Oman e Tron Film

Attore britannico veterano David Warner Morì all’età di 80 anni. La BBC ha riferito che Warner è morto per una “malattia legata al cancro” e la sua famiglia ha confermato la notizia “con il cuore molto pesante”.

La variegata carriera di Warner ha abbracciato cinema, teatro, televisione e radio. Era considerato il miglior Amleto della sua generazione sul palcoscenico e in seguito ha ispirato il cinema come attore caratterista, viaggiando dal cinema britannico degli anni ’60 agli universi fantascientifici di Tron, Chi è il dott e Star Trek al Titanic di James Cameron, in cui interpretava il malvagio Spicer Lovejoy.

In una dichiarazione alla BBC, la famiglia di Warner ha dichiarato: “Negli ultimi 18 mesi si è avvicinato alla sua diagnosi con una grazia e una dignità caratteristiche … Gli mancheremo molto da noi, dalla sua famiglia e dai suoi amici e sarà ricordato come un gentile , uomo generoso e compassionevole, partner e padre, L’eredità del suo straordinario lavoro ha toccato molte vite nel corso degli anni. Abbiamo il cuore spezzato”.

Warner è nato a Manchester nel 1941. I suoi genitori non erano sposati e ha trascorso del tempo nella cura di entrambi, descrivendo la sua infanzia come “turbata” e “confusa”. Suo padre ebreo russo lo mandò in un collegio. Sua madre è scomparsa dalla sua vita quando era giovane, ha rivelato.

Dopo la scuola ha studiato presso la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Arts di Londra. Fin dall’inizio, la Warner non era sicura delle sue capacità di recitazione e del suo aspetto. Alto (6 piedi 2) e allampanato, non si è mai immaginato come un protagonista. Ma dopo essere entrato a far parte della Royal Shakespeare Company all’età di 21 anni, ha interpretato il ruolo principale nel film acclamato dalla critica di Karel Reisz. Morgan, un caso suscettibile di trattamentoe l’RSC lo ha scelto per il ruolo di Amleto nel 1965.

Il ritratto della Warner del principe di Shakespeare come uno studente pioniere ha inorridito i critici classici ma ha entusiasmato il pubblico più giovane. “Quando ho visto Shakespeare da bambino, non ho mai sentito gli attori per tutte le pose e le declamazioni”, ha detto in seguito. “Pensavo che i bambini di oggi fossero come me e non volevo che Shakespeare gli venisse infilato in gola. Volevo farli tornare da soli.

David Warner esce con Gregory Beck in The Oman Foto: Ronald Grant

Dopo la disastrosa produzione di I, Claudius Warner sviluppò la paura del palcoscenico nel 1973. Si è concentrato sulla recitazione cinematografica e ha spesso interpretato i cattivi in ​​Time Bandits di Terry Gilliams, nel film di fantascienza sui viaggi nel tempo Time After Time e nella pionieristica avventura per computer Tron. Ha lavorato con Sam Peckinpah in tre film: The Ballad of Gable Hogue, Straw Dogs e Cross of Iron. Altri ruoli importanti includono presagio E l’uomo con due cervelli.

Warner si è trasferito a Hollywood nel 1987, dove ha vissuto per 15 anni. Durante quel periodo, a parte Titanic, era un appuntamento fisso della televisione americana, apparendo in tutto, da Star Trek (interpretava tre diversi personaggi del franchise) a Doctor Who, Twin Peaks e The League of Gentlemen Apocalypse. A 70 anni era ancora richiesto. Di recente ha recitato nel ruolo dell’ammiraglio Boone nel revival Disney, Il ritorno di Mary Poppins. Nel 2005 anche lui È tornato sul palcoDopo 40 anni di assenza, sto giocando re Lear a Chichester.