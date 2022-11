Due persone salvate dopo che un piccolo aereo si è schiantato contro le linee elettriche nel Maryland, interrompendo la corrente a migliaia di persone

Un piccolo aereo si schianta contro le linee elettriche a Gaithersburg, nel Maryland, il 27 novembre 2022. Servizio antincendio e di soccorso della contea di Montgomery



Due persone sono state salvate dopo essere rimaste sospese a circa 100 piedi in aria per diverse ore dopo che un piccolo aereo si è schiantato contro un palo della luce nel Maryland. L’incidente ha lasciato migliaia di persone nella zona senza elettricità la sera.

Secondo la Federal Aviation Administration, intorno alle 17:40 ora locale di domenica, un Mooney M20J monomotore si è schiantato contro una linea di torri Pepco vicino al Montgomery County Airpark a Gaithersburg, nel Maryland.

La polizia di stato del Maryland ha identificato gli occupanti dell’aereo come il pilota Patrick Merkle, 65 anni, di Washington, DC, e il passeggero John Williams, 66 anni, della Louisiana. Dopo circa sette ore i due furono soccorsi, Williams fu fatto scendere dall’aereo per primo, seguito poco dopo da Merck.

Entrambi sono stati portati negli ospedali locali con “ferite gravi” e anche l’ipotermia era una preoccupazione, ha detto il capo dei vigili del fuoco della contea di Montgomery Scott Goldstein. Un altro funzionario dei vigili del fuoco e dei soccorsi della contea di Montgomery ha affermato che le ferite non sembrano essere pericolose per la vita.

Aggiornamento – Gaithersburg, Maryland, @MontgomeryCoMD Il piccolo aereo è stato sospeso a circa 100 piedi in aria da linee elettriche e aratri a torre, e questa volta due persone sono rimaste illese. @mcfrs Sul posto si è verificata una diffusa interruzione di corrente, con la chiusura di alcune strade della zona. https://t.co/VRLGfpyFaA pic.twitter.com/3iCMW0v94j — Pete Biringer (@mcfrsPIO) 27 novembre 2022

Goldstein ha detto ai giornalisti poco dopo le 21:00 che gli equipaggi stavano lavorando per rendere la situazione sicura per un’operazione di salvataggio.

“Anche se l’energia elettrica è assente in una vasta area della contea di Montgomery, non c’è altro modo per determinare se è sicuro accedere alla torre fino a quando non viene messa a terra o fissata, il che significa che le squadre devono salire sui cavi per mettere morsetti o cavi sui fili per assicurarsi che non ci sia elettricità statica, nessuna potenza residua”, ha detto Goldstein.

Dopo il salvataggio, Goldstein ha detto che l’atterraggio è stato completato entro le 23:30 Gli equipaggi hanno iniziato a fissare l’aereo alla torre e il lavoro è stato completato 15 minuti dopo. La prima persona è stata fatta scendere dall’aereo alle 12:25, seguita dalla seconda circa 10 minuti dopo, ha detto Goldstein.

Ha detto che gli agenti sono stati in grado di contattare gli squatter attraverso i telefoni cellulari e li controllavano di tanto in tanto.

L’incidente ha causato “interruzioni di corrente diffuse” e una strada vicina è stata chiusa, hanno detto i funzionari. La società elettrica regionale Pepco ha affermato che l’interruzione ha interessato circa 85.000 clienti, ma poco prima delle 2:00 ET, la società ha dichiarato di aver “ripristinato il servizio di alimentazione a tutti i clienti interessati”.

Stiamo continuando a stabilizzare l’infrastruttura energetica sul posto ea fare una valutazione completa del danno prima di iniziare i lavori di riparazione. Ai nostri clienti nella Contea di Montgomery, grazie per la vostra comprensione e i migliori auguri per un risultato sicuro. — Pepco (@PepcoConnect) 28 novembre 2022

“Continuiamo a stabilizzare l’infrastruttura energetica sul posto e a valutare completamente il danno prima di effettuare le riparazioni”, ha dichiarato Pepco in un tweet, ringraziando i clienti per la loro comprensione.

Scuole pubbliche della contea di Montgomery Detto prima Tutte le scuole statali del distretto rimarranno chiuse lunedì a causa dell’interruzione di corrente e non ci sono segni di un’inversione del piano dopo il ripristino del servizio elettrico.

L’incidente sarà indagato dalla FAA e dal National Transportation Safety Board, con l’NTSB che guida le indagini e fornisce ulteriori aggiornamenti, ha affermato la FAA in una nota.

Le autorità hanno confermato lunedì mattina presto che l’aereo era stato rimosso dalla torre dagli operatori delle gru.

CIMI @MontgomeryCoMD Operazioni di soccorso @mcfrs @dcfireems Le squadre di soccorso tecnico hanno salvato/districato 2 passeggeri adulti da un aereo che era caduto sulle linee elettriche nell’area di Gaithersburg, MD. Tower & Crane Company (Appaltatori) che lavora con PEPCO & @mcfrs Porta giù l’aereo. https://t.co/bgesIAf7uQ pic.twitter.com/sY3O0Eq2tG — Pete Biringer (@mcfrsPIO) 28 novembre 2022