Doyens desiderabili per Liverpool, Real Madrid e il gioco moderno | Calcio

Questa è la finale della Big Cup, piccola

Dopo una stagione che si è rivelata molto insolita ogni settimana, tutto si riduce a questo. Ispirate da un senso del destino, le due squadre competono per un gran premio nella moderna e scintillante cattedrale del calcio; È un peccato dover perdere qualcuno. Tuttavia, quando The Five ha inviato le sue 3.000 parole a The Men in the League per la finale dei playoff, ci è stato restituito in mille pezzi e Confetti ha organizzato l’invio della Big Cup a un tavolo per pronunciare due parole.

Se quella scommessa di apertura avesse telegrafato più del pass $ tevie Mbe Hollywood, lo scontro a Parigi di sabato sera sarebbe stato imprevedibile. Il Liverpool partirà come opzione, ma il Real Madrid ha dimostrato di poter distruggere un progetto di Big Cup accuratamente strutturato in 90 minuti. Dopo le rimonte drammaticamente ritardate contro PSG, Chelsea e Manchester City, ci aspettiamo che Karim Benzema vinca alla fine della seconda metà della marcia della Coppa del Liverpool.

Se sei un fan a cui piace pubblicare il numero di “UCL” del tuo gruppo scelto su tutti gli scandali dei social media disponibili, ecco alcune analisi Fiver brevettate per te, poiché hanno contribuito in modo significativo. Il Liverpool può vincere sette trofei importanti e pareggiare con il Milan, ma, soprattutto, rovinare quella corsa lenta e dire: “L’abbiamo vinto. [x] Metodo ”slogan. Il Real Madrid, ovviamente, ne ha vinte 13: non ne vogliono parlare. Esatto, The Fever sta prendendo in giro le squadre per aver vinto così tanti grandi trofei. Ma cos’altro c’è?

Entrambe le squadre si sono guadagnate il posto ed entrambe sono allenate dal giocattolo preferito del gioco moderno. I di Carlo AncelottiModifiche tattiche di n-Cam È come chattare con Luca Motric e alzare un sopracciglio, ma ehi, funziona. Secondo J ஜூrgen Klopp, è l’allenatore che ha vinto la Big Cup Fine settimana formando una squadra – Seguito a ruota da Roberto de Matteo. Ai negazionisti che potrebbero sottolineare che questa è una ricorrenza dello Showbiz 2018 e che almeno sei di questi club nelle ultime nove finali di Big Cup ne hanno avuto almeno uno, un punto ragionevole. Ma poi di nuovo, una di queste squadre ha perso nei gironi contro lo sceriffo Traspole; Ha guadagnato l’altra qualificazione pareggiando con un ultimo casp di testa contro il West Brom. Dal loro portiere. Heart Luck, Mansfield e Port Vale: questa è la vera storia di Underdog del fine settimana.

La filosofia di oggi

“Ci sono stati molti giorni bui, ce ne saranno in futuro, ma mi sentivo pronto a guidare il mio staff e i miei soldati” – Vale Manager Darrell Clark Ritorno dopo uno stretto dolore familiare Quest’anno si prepara a portarli a Wembley sabato.

Valen Darrell Clark. Foto: Christopher Thomont / Il guardiano

Cinque lettere

“Tra poche ore da quando hai gentilmente stampato la mia lettera Nelle cinque di ieri, Soccer Canada cancella l’amicizia contro l’Iran. So che sei una potenza globale nel mondo del calcio, ma è semplicemente straordinario “- Alan Etherington.

“È interessante che la tuta di Norwich abbia descritto la sua squadra come nella media (Le notizie di ieri, spiccioli e pettegolezzi) Penso che sarebbero ancora in Premier League se avessero raggiunto il picco medio. “-Domenico Dawson.

Suscitando l’ultima goccia di “applausi ai soldi in TV” (Cinque caratteri passivi) Devi guardare l’antico roadshow per capire il valore del denaro. Nessun applauso dai partecipanti di basso valore, il grande valore riceve molti applausi … ma nessuno fa nulla, ricevono solo il messaggio sul denaro allegato a loro. Ben fatto! I fan del Newcastle possono capire questa idea “- Paul Sanderson.

“Come John McKay (Lettere di ieri), non potevo credere che mi stavo umiliando per scrivere una lettera a The Fever. Soprattutto perché non ho niente di saggio da dire. Come il fuoco ”- Steve Minds.

Notizie, bit e pop

Sembra che potrebbe esserlo Sadio Mané Soggiorni a Liverpool Dopotutto. “Torna da me sabato e ti darò la migliore risposta che vorresti sentire, ovviamente”, ha scherzato. “Allora è semplicemente venuto alla nostra attenzione. Ti do tutto quello che vuoi sentire.

Sadio Mane con alcuni fantastici giochi di cappelli sulla strada per Parigi. Foto: Sound Scarf / AFP / Getty Images

Forrest Green ha a che fare con Ian Burchnall, un affascinante manager di Knots County Uno negli occhi di Watford. “Tra noi abbiamo mostrato come le mosse nel calcio possono rendere il tabellone più ordinato e al di sopra”, ha affermato il presidente Dale Vince.

Un altro boss non della lega era Pete Wilde, che ha sostituito Halifax in League Two Borough.

Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane parla del discorso notturno di Jimmy Fallon a New York. “Abbiamo una grande squadra, giocatori davvero bravi, allenatore molto bravo, stiamo migliorando questo Mondiale e non vedo l’ora”, ha gridato, dando agli spettatori relativamente vuoti un aspetto vecchio. “Spero di poter provare a battere quel record di gol quando lo saremo”.

Piatto Padum. Foto: Banca fotografica NBC / NBCU / Getty Images

Lamento acuto che puoi rilevare Sputi continui Tra le divise da calcio francese e spagnola, tutto questo Kylian Mbabane è in affari. “Quando Lionel Messi, Sergio Ramos e molti altri hanno lasciato il tuo campionato l’anno scorso – a volontà – più del loro riconoscimento. [greatness]Hai commentato la loro età ed etichettato il nostro campionato come ‘come un campionato di leggende l’età di alcuni giocatori'”, ha annusato Vincent LaBroon di LFP in una lettera per contrastare Javier Tepas. È ampiamente riconosciuto come uno dei giocatori e, nonostante avendo un simile privilegio, non si è unito volontariamente alla sua lega”.

Nelle notizie maschili più avanzate, Rio Ferdinand e John Terry si guardano l’un l’altro sulle nomination dei social media Twitter, classificando l’ex n. 1 e n. 5 Terry tra i migliori difensori centrali della Premier League. Troppo stanco per andare oltre.

