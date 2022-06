Dow, S&P 500 in rialzo dopo una settimana di volatilità

Alex Mashinsky, CEO del settimanale “AMA” di Celsius Network LLC – o “Chiedi a Mashinsky qualsiasi cosa” – il video è stato rimosso da YouTube pochi minuti prima di mezzogiorno di venerdì.

Ha infranto la fiducia dei clienti che stavano aspettando con impazienza di ricevere notizie dal prestatore di criptovalute, che domenica sera ha detto ai clienti che tutti i prelievi, i trasferimenti e le transazioni tra conti sarebbero stati sospesi a causa di “condizioni di mercato estreme”.

“Mentre dobbiamo affrontare alcune sfide difficili, ora sospendiamo gli AMA in modo che Celsius possa concentrarsi su questo lavoro molto importante per la comunità”, ha affermato il 56enne. Mashinsky, ha detto in una pre-registrazione. video.

Celsius afferma di avere $ 11,7 miliardi di asset su 1,7 milioni di clienti. Giovedì, la società ha affermato che stava “lavorando 24 ore su 24” per risolvere il problema, ma non ha fornito dettagli su quando sarebbe stato ritirato.

Il giornale di Wall Street Segnalato Celsius ha assunto avvocati di ristrutturazione per aiutarla ad affrontare i suoi crescenti problemi finanziari.

Prima dell’abolizione dell’AMA, più di 2.000 utenti hanno discusso di Celsius in una chat su YouTube. Sig. Alcuni sono rimasti delusi dal silenzio di Mashingxi.

“Spero che il tuo AMA sia stato difficile, ma avresti dovuto farlo. Vergognati per te e Celsius per essere scappati dalla comunità. Questo per quanto riguarda l’apertura e la trasparenza. Hai perso il mio sostegno. Spero che Dio non abbia perso la mia criptovaluta”, disse qualcuno con il soprannome di “dasgigler”.

Altre società di criptovalute Sono anche sotto pressione. La società di credito e trading di criptovalute con sede a Hong Kong Babel Finance venerdì ha dichiarato che sospenderà il recupero e i prelievi da tutti i prodotti, citando “pressioni insolite sul flusso di cassa”.

“Siamo in stretto contatto con tutte le parti coinvolte e condivideremo gli aggiornamenti in modo tempestivo. I cavi non influiscono su Babel Finance”, ha affermato un portavoce della società.

Sempre venerdì, ha affermato l’hedge fund di criptovaluta Three Arrows Capital Nominati consulenti legali e finanziari Esplora le opzioni tra cui la vendita di proprietà e il recupero di un’altra società. Gli hedge fund hanno subito enormi perdite a causa delle vendite di criptovalute.