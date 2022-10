Dow sale di 100 punti in un commercio vivace mentre gli investitori valutano gli utili solidi e i rendimenti in aumento

Mercoledì le azioni sono aumentate mentre Wall Street ha lottato per estendere il suo rally nonostante un altro forte rapporto sugli utili aziendali.

Il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto 108 punti, ovvero lo 0,4%. L’S&P 500 e il Nasdaq sono aumentati ciascuno dello 0,1%.

Le mosse più morbide sono arrivate anche quando le azioni di Netflix sono aumentate del 15% dopo il gigante dello streaming Ha registrato entrate e utili che hanno superato le stime e una forte crescita degli abbonati per il terzo trimestre. United Airlines è cresciuta di oltre il 7% dopo aver battuto le stime sia sulla linea superiore che su quella inferiore.

La stagione degli utili è iniziata bene poiché molti a Wall Street stanno abbassando le proprie previsioni sugli utili e gli investitori temono un rallentamento. Mentre le azioni sono aumentate nei primi due giorni della settimana, i rendimenti dei Treasury sono rimasti alti e sono aumentati mercoledì, suggerendo che permangono i timori di recessione.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito al 4,073% mercoledì.

“Tra i lati positivi, la stagione degli utili aziendali può in qualche modo aiutare la fiducia degli investitori, date le attuali condizioni di ipervenduto e le basse aspettative, che dovrebbero aiutare a mantenere le azioni in punta, ma pensiamo che i trader aspetteranno fino ai rendimenti a 2 e 10 anni comincerà a declinare. E gli investitori si rialzeranno su questo. “Sii cauto nel non aspettarti troppo”, ha affermato Nick Kolas di Data Trek Research.

Tra i maggiori perdenti al Nasdaq c’è stato il titolo tecnologico cinese JD.com, che è sceso di oltre il 4%. Abbott Labs è stato uno dei peggiori risultati dell’S&P 500, con un calo del 7% nonostante un terzo trimestre che ha superato le aspettative.

Gli utili tecnologici sono in pieno svolgimento la prossima settimana, ma IBM e Tesla dovrebbero riferire mercoledì. Il gigante dei social media Snap riferirà nel corso della settimana.

Sui dati economici, gli investitori guardano avanti all’inizio dell’edilizia abitativa di mercoledì. Viene anche pubblicato il rapporto della Fed sulle attuali condizioni economiche, noto come Page Book della Federal Reserve.

Le mosse di mercoledì sono arrivate dopo un’altra giornata positiva per le azioni, con il Dow in rialzo di circa 337 punti martedì e l’S&P 500 in rialzo dell’1,1%.