Dow Jones Futures: cosa fare quando il mercato ribassista si intensifica; Il concorrente di Tesla è in testa in 5 titoli principali

Il mercato ribassista si è intensificato la scorsa settimana tra le crescenti preoccupazioni che la Federal Reserve spingerà l’economia in recessione per controllare l’inflazione.

Gli investitori dovrebbero essere messi da parte poiché gli indici chiave scendono verso il picco pre-governo. Non entusiasmarti per i rimbalzi di un giorno come il venerdì è una svolta guidata dalla tecnologia. Invece, preparati a sfruttare il prossimo carico costante.

Eccone cinque che non detengono molte azioni, ma svolgono un lavoro equo: Tesla (DSLA) Concorrente BYD (lo farò), Vertex Pharmaceuticals (VRDX), Compost e gioco al litio MQ (MQ), Eli Lily (LLY) E Affronta l’energia (ENPH)

Tutti hanno Linee di forza relativa Massimo o vicino. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance di un’azione rispetto all’indice S&P 500.

Le azioni BYD sono vicine alla tradizione Acquista punto. Il titolo SQM trova supporto dopo i grandi guadagni nella sua corsa di 50 giorni. Il titolo ENPH ha riguadagnato quella posizione chiave venerdì. Vertex Stock e Rat Lily non sono al di sotto della loro linea di 50 giorni.

Le azioni LLY sono in movimento Classifica IBD. Azioni Rat Lily e SQM IBD 50. BYD è venerdì Stock giorno IBD.

Il video incorporato in questo articolo è un’attività di mercato settimanale e analizza i titoli BYD, SQM ed Enphase.

La caduta di Bitcoin

Sabato, la forza psicologica di Bitcoin ha rotto sotto il livello di $ 20.000, un nuovo minimo da 18 mesi. La criptovaluta più grande è scesa al di sotto del suo massimo di dicembre 2017 di $ 18.739,50. Bitcoin è attualmente scambiato sopra $ 19.000, al di sotto del massimo di novembre 2021 di $ 68.990,90.

Altre criptovalute stanno diminuendo più o meno.

Gli investitori hanno generalmente abbandonato le attività rischiose tra i timori di inflazione e recessione. Nelle ultime settimane, molti prestatori di criptovalute hanno smesso di effettuare prelievi.

Dow Jones Futures oggi

Dow Jones Futures con S&P 500 Future e Nasdaq 100 Futures apriranno ET domenica alle 18:00.

I mercati statunitensi chiuderanno lunedì in vista delle festività di Junteen, ma altre borse in tutto il mondo rimarranno aperte. I Dow Futures verranno scambiati normalmente lunedì.

Ricorda che l’azione è dall’oggi al domani Futuri della colomba Altrove non c’è bisogno di tradurlo nel prossimo commercio reale regolare mercato azionario Sessione.

Il mercato azionario

Il mercato azionario ha subito nuovamente importanti perdite settimanali, con gli indici chiave che sono scesi ai livelli peggiori in più di un anno.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 4,8% la scorsa settimana Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è sceso del 5,8%. Il composto del Nasdaq è sceso del 4,8%. Small Cap Russell 2000 è sceso del 7,5%.

I ricavi della tesoreria a 10 anni sono aumentati di 8 punti base al 3,24%. Martedì, il rendimento a 10 anni è salito al 3,48%, il più alto degli ultimi 11 anni.

I futures sul greggio statunitense sono scesi di oltre il 9% la scorsa settimana a 109,56 dollari al barile, in calo per sette settimane consecutive. Anche i futures sulla benzina sono scesi drasticamente. I prezzi del gas naturale sono diminuiti.

Previsioni di borsa per i prossimi sei mesi

ETF

Nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTY) La scorsa settimana è sceso di oltre il 12%, mentre Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (Barca) Scivolato del 9,1%. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (I.V.A.Il 5,1% è inciampato. Vettori WANEX Semiconductor EDF (SMHPerso l’8,1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) Venduto 10,4% la scorsa settimana. Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (MarciapiedeÈ sceso dell’8,6%. US Global Jets ETF (GETTI) Diminuito dell’8,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBDiminuito dell’11,4%. Energy Selection SPDR ETF (XLE17,2% ETF SPDR Select finanziario e difettoso (XLFHa ceduto fino al 4,8%. Finanziamenti SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) Sia le azioni Lily che VRDX hanno perso il 4,5%.

Rappresenta titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) È sceso del 3,3%, ha recuperato da un minimo e non ha ancora abbassato il minimo a fine maggio. ARK Genomics ETF (ARKG) Meno dell’1% dopo aver fissato un nuovo minimo di due anni. Tesla gioca un ruolo chiave negli ETF Ark Invest. Arc detiene una piccola posizione nei titoli BYD.

I cinque migliori titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Tutto il mondo

Il titolo BYD è aumentato del 4% venerdì, ma è sceso del 4,1% durante la settimana a 37,45, interrompendo la serie di vittorie consecutive di cinque settimane. Il titolo ha forgiato una maniglia su un grafico settimanale, dandogli un punto di acquisto di 39,81. Con una fondazione così profonda – 48% – i rischi di una frattura fallita sono alti. Un manico lungo, soprattutto abbastanza lungo da avere le sue fondamenta strette, può essere creativo.

Ma con la ripresa delle azioni China EV – e delle azioni cinesi generalmente quotate negli Stati Uniti – le azioni BYD non rimarranno nel parco a lungo. Neo (NIO), Xpeng (XPEV) E Li Auto (LI) È in esecuzione, Li Auto si sta avvicinando al massimo.

Le operazioni interne di batteria e chip di BYD, con ingenti spese in conto capitale negli ultimi 18 mesi, hanno stimolato la maggiore crescita delle vendite, consentendo all’azienda di evitare la catena di approvvigionamento e gli ambiti problemi di blocco della Cina. Le vendite dei suoi veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno superato le vendite di soli veicoli elettrici di Tesla nel secondo trimestre e potrebbero essere in prima linea.

Le azioni Tesla sono scese del 6,7% la scorsa settimana a 650,28, che è sceso al livello più basso a fine maggio.

Tesla contro BYD: Quale compagnia di veicoli elettrici è meglio acquistare?

Affronta la pila

Le azioni Enface sono scese del 5,8% a 184,90 la scorsa settimana. Il guadagno dell’8,9% di venerdì ha spinto le azioni ENPH al di sopra delle tasse a 50 e 200 giorni. Un breakout Doppia base All’inizio di giugno il punto acquisto 193 non è più valido. Ma ora che si è formata una maniglia, il punto di acquisto di 217,33 è leggermente al di sopra del massimo dell’8 giugno. Tieni presente che il titolo Enface ha grandi mosse ogni giorno. Anche se venerdì le azioni di energia solare verranno vendute sotto forma di titoli di petrolio e gas, non dureranno.

Altre tecnologie ENPH Stock e Solar Edge (SEDG) Uno dei migliori risultati dell’S&P 500 di venerdì. Il titolo SEDG ha ripristinato la linea dei 50 giorni, lavorando sulla base a tazza con mano.

Pila di vertici

Il titolo Vertex è salito del 3,2% la scorsa settimana a 253,09, recuperando quasi al suo massimo di 50 giorni con un pop del 4,8% venerdì. A 276.10 Manico con tazza Il punto di acquisto non è valido, quindi la voce ufficiale è 292,85. Ma gli investitori possono utilizzare 279,23 come voce iniziale.

Eli Lily Stock

Il titolo Eli Lilly è sceso di 2,15 la scorsa settimana a 390,90, raggiungendo la resistenza a 50 giorni venerdì. Un forte movimento al di sopra del livello di 50 giorni potrebbe fornire un ingresso anticipato per il titolo LLY. Il precedente punto di acquisto a base piatta di 314,10 non è più valutato, ma Lily Stock sta per formare un altro consolidamento accanto ad esso.

Magazzino di mq

Il titolo SQM è sceso del 6% a 90,29 la scorsa settimana, ma è salito venerdì dopo aver trovato supporto nel grafico a 50 giorni. Il titolo ha cancellato il 27% dei suoi guadagni nelle ultime settimane da un punto di acquisto di 90,97. Ma un forte rimbalzo dalla linea dei 50 giorni potrebbe fornire l’ingresso per il titolo SQM.

Sia le azioni SQM che BYD sono componenti chiave dell’ETF Global X Lithium & Battery Tech (ILLUMINATO), Con Tesla.

Analisi di mercato

La brusca correzione del mercato – il mercato ribassista dell’S&P 500 e del Nasdaq – ha continuato a peggiorare la scorsa settimana.

L’azione mista di venerdì non è stata incoraggiante. Sì, il Nasdaq e l’S&P 500 sono saliti venerdì, quindi tecnicamente è uno degli sforzi di rally del mercato azionario per quei due indici. Ma hanno solo ridotto le forti perdite settimanali.

L’S&P 500, il Dow Jones e l’S&P 500 sono stati tutti al peggio dalla fine del 2020.

Anche se il mercato sale e il palco sale a Il giorno successivo In futuro, ci saranno molti più motivi per essere scettici e potrebbe acquistare alcune azioni.

Il settore del petrolio e del gas, un segmento sostenuto di forza del mercato, è crollato la scorsa settimana, illuminando i segnali di vendita di diversi grandi vincitori. Questo campo potrebbe non essere completo, ma è diventato una funzionalità e i grafici sono stati danneggiati.

Alcuni titoli come BYD e SQM sono vicini all’acquisto di punti, e altri nomi come Vertex, Lilly o Enphase possono essere interessanti con alcune sessioni solide e molti potenziali leader possono richiedere settimane per riparare. Questa è una situazione in cui un nuovo rally di mercato sta prendendo piede.

Attualmente, è probabile che il mercato azionario continui a diminuire. L’economia che si sta dirigendo verso la recessione non è un ambiente ideale per i titoli quando la Federal Reserve è all’inizio di un ciclo serrato di aggressioni.

Tutti gli indici chiave sono vicini al pre-governo. Può fornire un potenziale livello di supporto, ma non è necessario. Russell 2000 sta già riducendo la dimensione della chiave.

cosa fare adesso

Gli investitori non hanno motivo di investire e anche i titoli energetici illuminano i segnali di vendita. L’unica eccezione possibile è l’esposizione moderata ai vincitori a lungo termine.

Tuttavia, è importante considerare l’attività di mercato ed essere coinvolti nella preparazione per il prossimo miglioramento.

È ora di aggiornare la tua watchlist, prendere le tue matite, non le tue penne. Cerca titoli con una forte forza relativa, soprattutto se mantengono livelli di supporto chiave. Ma molti titoli con forti tasse RS ora hanno tavoli brutti.

Secondo La grande immagine Ogni giorno la direzione del mercato e le azioni ei settori leader devono essere coerenti.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Guida cinque titoli per vedere il grande rivale di Tesla