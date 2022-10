Dow Jones aumenta sui dati chiave sull’inflazione; Amazon si tuffa, Apple aumenta le entrate

Il Dow Jones Industrial Average ha raccolto un’altra dose di dati sull’inflazione venerdì, nell’indice di spesa dei consumatori. Le azioni di Amazon sono scese a causa di prospettive di vendita deboli, mentre le azioni di Apple, Intel e Chevron sono tutte aumentate a causa dei battiti degli utili.







Amazon (AMZN) le azioni sono diminuite di quasi il 10% dopo l’annuncio della società Risultati del terzo trimestre Alla fine di giovedì, ha battuto gli utili ma ha dato una prospettiva inferiore. Mela (AAPL) le azioni sono aumentate di oltre il 4% negli scambi mattutini. Giovedì in ritardo, il titano della tecnologia Battere gli obiettivi di Wall Street Grazie alle forti vendite di computer iPhone e Mac nel quarto trimestre fiscale.

Nel frattempo, l’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve è previsto per le 8:30 ET di venerdì. L’indice dei prezzi PCE è salito dello 0,3% in linea con le stime di settembre. Anno dopo anno, l’indice PCE è aumentato del 6,2%, un valore inferiore alla stima del 6,3%. Il reddito personale è aumentato dello 0,4% a settembre, leggermente al di sopra delle stime che prevedevano un aumento dello 0,3%.

L’indice dei prezzi PCE è una misura dell’inflazione statunitense che tiene traccia delle variazioni dei prezzi di beni e servizi che i consumatori acquistano in tutta l’economia.

Borsa valori oggi: Chevron, guadagni Intel

L’altro principale motore di guadagni di venerdì sono state le azioni Dow Jones Chevron (CVX) e Intel (INTC), insieme al gigante dell’energia Exxon Mobile (XOM) e leader rinnovabile Primo solare (FSLR)

Le azioni Chevron sono aumentate dell’1,9%, mentre le azioni Intel sono aumentate dell’8% Ha superato le basse aspettative Abbassare le prospettive nel terzo e quarto trimestre. Le azioni Exxon sono aumentate di circa il 2%. E Primo stock solare I ricavi e gli utili sono aumentati di oltre il 2% nonostante gli obiettivi mancanti.

Il veicolo elettrico è un gigante Tesla (DSLA) è sceso del 2% nelle contrattazioni del venerdì mattina, mentre il leader tecnico del Dow Jones Microsoft (MSFT) era quindi più alto Il mercato azionario di oggi Aprire.

Zona autonoma (AZO), Cardinale salute (CAH), Giglio di ratto (LLY) e Texas Roadhouse (TXRH) — nonché azioni Dow Jones Merck (MRK) e Gruppo UnitedHealth (UNH) — sono tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio. Ricorda che un nuovo boom del mercato azionario è il momento perfetto per gli investitori per implementare e aggiornare le loro watchlist. Tecnica piramidale.

I giovani rally, in particolare quelli che combattono i mercati ribassisti, spesso falliscono. La piramide fornisce un metodo per passare gradualmente a nuovi livelli di azioni per ridurre al minimo il rischio per il capitale.

Cardinale e Texas Roadhouse Classifica IBD Azioni. Salute Unita In primo piano Insieme ad altri tre nella colonna Stocks Buy Zone di questa settimana Ottime idee per le azioni.

Dow Jones oggi: rendimenti del Tesoro, prezzi del petrolio

Dopo l’orario di apertura di venerdì, la media industriale del Dow Jones è salita dell’1,2%, mentre l’S&P 500 è salito dello 0,7%. Il composito Nasdaq pesantemente tecnologico ha guadagnato lo 0,6% in azione mattutina, con Amazon scambiato in fondo alla lista.

nel mezzo Fondi negoziati in borsaLocalizzatore Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust (QQQscambiato in rialzo dello 0,2% e l’ETF SPDR S&P 500 (spionaggioIn aumento dello 0,5%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito al 4,01% venerdì mattina, riducendo le perdite di questa settimana. Lunedì, il rendimento del Tesoro a 10 anni ha chiuso al 4,23%, il livello più alto da giugno 2008, prima di scendere nelle tre sessioni successive. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è tracciato come una serie vincente di 12 settimane.

Nel frattempo, venerdì i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono scesi di oltre l’1%, minacciando di porre fine a una serie di vittorie consecutive di quattro giorni. I futures del West Texas Intermediate sono stati scambiati al di sotto di $ 88 al barile.

Continua il rally del mercato azionario

Giovedì, il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,6%, mentre l’S&P 500 è sceso dello 0,6%. Il composito Nasdaq pesantemente tecnologico ha perso l’1,6%.

Giovedì è il quadro generale “Gli investitori dovrebbero continuare a monitorare le società che battono facilmente i risultati degli utili e hanno forti reazioni al rialzo. Energia di enfase (ENPH), che era Azione IBD del giorno di mercoledì. Se il mercato riesce a evitare le sue recenti perdite e a salire, potrebbe essere tra i leader del mercato azionario”.

Ora è un momento importante per studiare La rubrica The Big Picture di IBD. Dopo i potenti guadagni della scorsa settimana, gli investitori vogliono mettere al lavoro le loro liste di controllo selezionate per saltare su futuri breakout. Ma non tutti i follow-up funzionano, quindi è importante aumentare l’esposizione lentamente e sistematicamente man mano che il nuovo boom si dimostra.

dai un’occhiata Elenchi di azioni IBDcome IBD 50 E Azioni vicino a una zona di acquistoPer idee stock.

Cinque titoli Dow Jones da acquistare e tenere d’occhio ora

Azioni Dow Jones da acquistare e tenere d’occhio: Merck, UnitedHealth

Il double bottom si è esteso oltre il punto di acquisto di 93,12 dopo la segnalazione di Merck Giovedì una solida vittoria nel terzo trimestre. L’area di acquisto del 5% è salita a 97,78. Le azioni Merck sono state scambiate in ribasso venerdì.

L’azienda sanitaria UnitedHealth si avvicina a 553,23 della maniglia con un trofeo. Punto per comprare, Secondo Riconoscimento del modello IBD MarketSmith. SI conigli sono scesi dello 0,25% giovedì, meno dell’ultimo ingresso del titolo.

Il titolo UNH è salito dello 0,4% venerdì mattina.

4 migliori titoli in crescita da tenere d’occhio in CurseRent rally del mercato azionario

Le migliori azioni da acquistare e tenere d’occhio: AutoZone, Cardinal, Eli Lilly, Texas Roadhouse

Responsabile dei ricambi auto e Ultimi titoli IBD del giorno AutoZone non era in un intervallo di acquisto oltre i 2.362,34 punti di acquisto per base di coppa di giovedì dopo essere salito del 4,05%. La Chase Zone del 5% è salita a 2.480,46. Le azioni di AutoZone sono aumentate dello 0,1% venerdì.

Classifica IBD Le azioni di Cardinal Health sono al di fuori dell’intervallo di acquisto al di sopra di un’entrata corta di 71,22. IBD MarketSmith Analisi del grafico. Le azioni sono al di sopra del punto di acquisto di 72,38 di una base piatta. nov. Il reddito è fissato il 4. Il titolo CAH ha guadagnato lo 0,7% all’inizio di venerdì.

IBD SwingTrader Giovedì le azioni di Eli Lilly sono aumentate dell’1,9%, superando un limite di acquisto al di sopra del punto di acquisto di 335,43 di una base piatta. Le azioni sono aumentate dell’1,3% venerdì mattina, in vista del rapporto sugli utili di martedì prossimo.

Texas Roadhouse si è spostato ulteriormente al di sopra del punto di acquisto di 95,52 di una base piatta durante il guadagno dell’1,5% di giovedì. Ma il titolo è sceso del 3,5% dopo i risultati degli utili della società.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli principali nell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

Azioni Tesla

Azioni Tesla Giovedì è aumentato fino allo 0,2%, un massimo della terza sessione consecutiva, in rimbalzo dopo aver toccato il minimo di 52 settimane lunedì. Nonostante i suoi recenti guadagni, il titolo ha chiuso di circa il 46% rispetto al suo massimo di 52 settimane.

Le azioni della società di veicoli elettrici sono scese di circa il 2% venerdì mattina.

Leader del Dow Jones: Apple, Microsoft

nel mezzo Azioni Dow Jones, le azioni Apple sono scese del 3,05% giovedì, in forte calo per il secondo giorno consecutivo. Il titolo ha affrontato una forte resistenza questa settimana intorno alla linea dei 50 giorni, un livello chiave da tenere d’occhio. Le azioni di Apple sono aumentate di oltre il 4% dopo gli utili della società alla fine di giovedì.

Microsoft è scesa di un altro 2% giovedì, tornando ai suoi minimi recenti. All’inizio di questa settimana, il titolo ha incontrato una chiara resistenza sulla linea dei 50 giorni. La società di software ha circa il 35% di sconto sul suo massimo di 52 settimane. Le azioni di Microsoft sono aumentate dello 0,4% venerdì mattina.

