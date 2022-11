Dow ha perso più di 100 punti mentre gli investitori digeriscono segnali economici contrastanti, attendono il discorso di Powell

La media industriale del Dow Jones è scesa mercoledì mentre Wall Street guardava i nuovi dati economici e attendeva il discorso pomeridiano sull’economia del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

L’indice a 30 azioni ha perso 179 punti, pari allo 0,5%. L’S&P 500 è sceso dello 0,2%, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,2%.

Mercoledì mattina gli investitori sono stati colpiti da rapporti economici contrastanti. La società di elaborazione delle buste paga ADP ha riportato annunci di lavoro inferiori alle attese per ottobre, indicando i lavoratori a contratto. Ma mentre il Dipartimento del lavoro ha anche affermato che le aperture di lavoro sono diminuite nel mese, ha affermato che c’erano ancora più lavoratori di quanti ce ne fossero.

I dati di ottobre della National Association of Realtors sono stati un altro indicatore di un’economia inasprita, mostrando un quinto mese consecutivo di calo delle vendite di case in sospeso. Ma ciò è stato ammorbidito da una revisione al rialzo del prodotto interno lordo del terzo trimestre del Bureau of Economic Analysis, che indica che l’economia è più forte di quanto si pensasse in precedenza.

“I dati sono in qualche modo contrastanti”, ha affermato Edward Moya, analista di mercato senior di Onda. “Ma mostrano che c’è molta resilienza in questa economia. E mette in luce un mercato del lavoro ancora in fase di indebolimento, ma ancora relativamente in buona forma. Non credo che avremo alcuna risposta su quale sia la politica. Sulla base di questi rapporti, sarà alla fine del prossimo anno”.

Gli investitori attendono il discorso di Powell alla Brookings Institution questo pomeriggio, che potrebbe fornire maggiori informazioni sul pensiero della Fed sui futuri aumenti dei tassi di interesse.

La banca centrale dovrebbe riunirsi alla fine di questo mese e dovrebbe fornire un piccolo aumento del tasso di 0,5 punti percentuali dopo quattro aumenti consecutivi di 0,75 punti percentuali per frenare l’inflazione elevata. Qualsiasi segnale di svolta nei futuri rialzi dei tassi potrebbe far salire i mercati.

“Oggi tutti gli occhi saranno puntati sul discorso del presidente Powell, ma non crediamo che aprirà nuovi orizzonti”, ha affermato Chris Zaccarelli, chief investment officer presso l’Independent Advisor Alliance. “Vuole che il mercato azionario scenda ed è disposto a sopportare una recessione per riportare l’inflazione sotto controllo”.