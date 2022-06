Domenica 26 giugno 2022 è l’oroscopo dell’amore per ogni segno zodiacale

Segno zodiacale della domenica per amore e relazione oroscopo, astrologo residente, Espediente di zona Il 26 giugno 2022 condivide il modo in cui gli attuali eventi astrologici ti influenzano.

Leggi cosa ha l’oroscopo dell’amore per il tuo segno zodiacale domenica 26 giugno 2022.

Ariete

Amore senza fili, Ariete. Quando ti dai, una parte di te può aspettarsi qualcosa in cambio.

Ma il miglior amore, il vero amore è il tipo che non torna alle loro cure e preoccupazioni. Impari a piacerti, poi ti arrendi e vedi cosa succede dopo.

Toro

Il tuo tempo è più prezioso del denaro, Toro. Puoi buttare via i soldi nella speranza che un problema venga risolto, ma solo dire “Sono preoccupato” aiuterà a migliorare le cose.

Gemelli

Devi decidere come sarà una relazione, Gemelli, non il contrario. Puoi lavorare sodo per ottenere l’amore di un’altra persona, ma se non c’è scintilla, non puoi farci molto. Devi aspettare per vedere se le cose cambieranno, ma non mettere la tua vita in attesa per sempre.

Cancro

Perdonare qualcuno non corregge il suo errore e significa che hai deciso di non permettere ai suoi desideri di controllare le tue emozioni.

L’amore è un dono che viene dato prima a te e poi a un altro. Il perdono è un modo per esprimere quanto apprezzi te stesso dentro e fuori.

Il Leone

Gli amici saranno spesso il tuo primo vero amore, Leo. Quando ti fai degli amici che ti amano tanto quanto te, è sempre bene ricordare che hai un posto in cui sei escluso.

Inoltre, quando le cose non sono chiare nella tua relazione attuale e ti senti incerto, l’amore dei tuoi amici ti darà il coraggio di tirare fuori la tua tristezza.

Il segno della Vergine

Vergine, rispetto e fiducia sono importanti in ogni relazione che hai e vuoi che sia reciproca. Oggi, discuti dei problemi che affronti nella tua relazione. Se la speranza sembra perduta, prova a ricostruirla.

Libra

Impari sempre l’amore attraverso le tue esperienze. Potresti non capire una persona ora, ma col tempo imparerai cosa gli piace e cosa non gli piace. Inoltre, alcune delle cose che ti fanno sentire sensibile in questo momento sono che sei meno emotivo.

Scorpione

Il tuo cuore è nel posto giusto, Scorpione. Oggi potresti sentire la pressione di agire per la persona che ami. La verità è che devi essere te stesso, qualunque cosa accada. Potresti non essere perfetto, il bot sta provando il più possibile.

Sagittario

I segni zodiacali del Sagittario ti amano e talvolta in modi inaspettati. Impari a crescere e a sentirti a tuo agio così come sei. Non esiste un modo semplice e veloce per innamorarsi di una persona. Ma una volta raggiunto il punto in cui vi confortate a vicenda, il resto inizierà ad andare a posto.

Capricorno

Si tratta sempre di piccole cose, Capricorno. Concentrati sulle cose che fanno funzionare l’oggi e il domani senza intoppi. Stai lì. Condividi i tuoi pensieri. Sorridi e dì “ti amo” quando ne hai voglia.

Acquario

Quando sei pronto per il romanticismo, la tua energia scorre naturalmente. Se devi forzarlo, potrebbe non essere ancora giusto. Devi capire e fidarti del tuo cuore. Non ti porterà mai nella direzione sbagliata.

Pesci

La tua speranza è una casa pacifica e puoi lavorare un po’ più duramente per raggiungere questo obiettivo ogni giorno. Quando ti concentri su un obiettivo come l’amore e l’accettazione, fai delle scelte che aiutano a realizzarlo per te e per tutte le persone coinvolte.

Area Jimmer, MS, MAE, È un insegnante senior di oroscopi e spiritualità a Yuertango. Frequenta la Midwest School of Astrology ed è membro della South Florida Astrological Society.