Difesa dei Colts, le squadre speciali escono alla grande con INT, ritorno al punt bloccato per TD

MINNEAPOLIS – La difesa degli Indianapolis Colts ha segnato il secondo touchdown non offensivo della giornata. Giuliano Blackmon Il quarterback dei Vikings ha intercettato Kirk cuginiIl tentativo di passaggio di Wayward lo restituisce per un touchdown di 17 yard. I Colts hanno superato i Vikings 30-0.

Parenti presi di mira Jalen Riger Sulla strada per lo stop, ma il tiro preciso di Cousins ​​​​ha lasciato la palla larga alla sinistra di Rekord. Questo lo mette proprio sul petto di Blackmon, rendendo facile l’intercettazione.

I Colts oggi hanno fatto venire i brividi a Cousins. Ha completato solo 6 dei suoi primi 12 tentativi per 43 yard ed è stato licenziato tre volte.

Scelta di sei. Julian Blackman ‼️ 📺: NFLN pic.twitter.com/Ux3k8XQvYB — Indianapolis Colts (@Colts) 17 dicembre 2022

Nel frattempo, nel primo quarto, un linebacker di Colts ha intercettato una palla che è stata strappata in aria Jo Jo DomanmoreRestituito 24 yard per un touchdown.

Finale difensivo Ifeadi Odenigbo Ha penetrato la linea dall’interno e ha messo una mano sullo scommettitore Ryan WrightTentativo di

La deviazione ha fatto volare la palla, permettendo a Toman di prenderla facilmente in corsa.

I Colts hanno bisogno di più touchdown non offensivi in ​​questa stagione grazie al loro attacco in difficoltà, che si classifica al 31esimo posto nel punteggio.