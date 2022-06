“Dear Evan Hansen” e “Tina” completano le loro corse a Broadway

Lo spettacolo, che molto tempo fa ha realizzato un profitto compensato dai suoi costi di capitale, ha raccolto oltre 1 milione di dollari a settimana prima della chiusura di Broadway nel 2020 a causa dell’epidemia di Corona virus. Nel 2021 l’a Adattamento cinematografico Pubblicato e sottoposto a un significativo ridicolo online; Non è chiaro come ciò abbia influito sulla versione teatrale, ma le raccolte complessive sono state volatili e sono scivolate da quando lo spettacolo è stato rilanciato lo scorso dicembre. Lo spettacolo ha incassato $ 588.371 per la settimana terminata il 29 maggio.

“Tina, ”Ha iniziato la sua carriera a Londra, con la musica nella lista dei cantanti e quella di Kathori Hall, per poi trasferirsi a Broadway, in ottobre. Le anteprime iniziano il 12 2019 e si aprono il 7 novembre 2019. La musica prodotta da Stage è stata diretta da Filida Lloyd, importante casa di produzione europea; Ha vinto il Tony Award come migliore attrice protagonista, Adrian Warren.

“Tina”, che ha un cast molto più grande di “Dear Evan Hanson”, costa di più ogni settimana, incassando in genere oltre $ 1,5 milioni una settimana prima dell’epidemia; Ha venduto di nuovo con forza dopo aver ripreso gli spettacoli lo scorso autunno, ma i suoi incassi al botteghino sono crollati con l’avvento della variante Omigron e non si sono ripresi completamente. Lo spettacolo ha incassato $ 909.006 nella settimana terminata il 29 maggio. Al momento del suo completamento, “Tina” aveva ospitato 27 spettacoli in anteprima e 482 spettacoli regolari.