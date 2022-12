Dati sull’inflazione Dow Jones in aumento di 500 punti; Riunione della Fed; Le azioni Tesla si avvicinano al 2022

I futures Dow Jones sono stati inferiori all’apertura di martedì dopo che la media industriale Dow Jones è salita di 528 punti lunedì. Il titolo Tesla è sceso di oltre il 6% lunedì, chiudendo al minimo del 2022.







Dati sull’inflazione, riunione della banca centrale

I dati sull’inflazione al consumo saranno rilasciati martedì mattina. Secondo le stime dell’Econoday, l’IPC dovrebbe salire dello 0,3% a novembre e del 7,3% nell’anno. Inoltre, martedì e mercoledì si terrà la prossima riunione politica della Federal Reserve.

Con la banca centrale che prevede già un aumento di 50 punti base, gli investitori cercheranno ulteriori indicazioni sui piani della banca centrale. Un perno da un inasprimento aggressivo sembra improbabile, ma sarebbe gradita una certa tregua dal punire gli aumenti dei tassi. Come ivi dichiarato Lo strumento FedWatch di CMEI trader hanno una probabilità del 74% di un aumento del tasso di 50 punti base.

Lunedì il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito al 3,61%.

Lunedi tardi, Oracolo (ORCL) è aumentato del 3% dopo che i ricavi e le vendite dell’azienda hanno superato le stime degli analisti. Questa settimana include ulteriori rapporti sulle entrate Ristoranti tartan (TRI) e Lenore (Len)

Borsa oggi

Lunedì, la media industriale del Dow Jones è salita dell’1,6%, o 528 punti, e l’S&P 500 è salito dell’1,4%. Il composito Nasdaq ad alto contenuto tecnologico ha seguito con un guadagno dell’1,3%. nel mezzo Fondi negoziati in borsaInseguitore Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust (QQQ) 1,3% e SPDR S&P 500 (spionaggio1,4% in più.

Il veicolo elettrico è un gigante Tesla (D.S.L.A) è sceso del 6,3% lunedì. nel mezzo Azioni Dow Jones, Mela (AP) ha accumulato l’1,6% e Microsoft (MSFT) ha ricevuto il 2,9% di Il mercato azionario di oggi.

Microsistemi Allegro (ALGM), Classifica IBD Azione Dexcom (DXCM), KLA (Frizione) e Tran Tecnologie (TT) — così come i nomi di Dow Jones bruco (GATTO), Deposito domestico (HD) e Gruppo UnitedHealth (UNH) — sono tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio.

Dexcom e Trane Classifica IBD Azioni. Salute Unita In primo piano Durante questa settimana Azioni vicino a una colonna della zona di acquisto. Allegro è l’ultimo Scegli le azioni IBD 50 da tenere d’occhio. Caterpillar e Dexcom sono gli ultimi Titolo IBD del giorno Aziende.

4 migliori azioni di crescita da acquistare e tenere d’occhioRent rally del mercato azionario

Dow Jones Futures oggi: prezzi del petrolio

Prima della campanella di apertura di martedì, i futures Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 ad alto contenuto tecnologico hanno perso tutti lo 0,1% rispetto al valore equo. Ricorda che si tratta di un’operazione durante la notte Futuri Dow Jones La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in trading effettivo mercato azionario sessione.

I prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono aumentati di oltre il 3% lunedì, recuperando dai livelli più bassi dell’anno. I futures West Texas Intermediate sono stati scambiati sopra i 73 dollari al barile.

Cosa fare in un rally del mercato azionario

Ora è un momento importante per studiare La colonna The Big Picture di IBD La tendenza del mercato azionario è ancora una volta in un “confermato trend rialzista”.

Sebbene gli indici Nasdaq e S&P 500 siano rialzisti, a questo punto sono ancora più che sicuri a causa dell’attuale volatilità del mercato. Detto questo, va bene cercare azioni da acquistare, ma mantieni la tua esposizione complessiva leggera e mantieni piccole posizioni per cominciare.

Quando si tratta di nuovi acquisti, che tipo di feedback state ricevendo dal mercato? I tuoi acquisti recenti stanno facendo progressi solidi? Se è così, va bene dare loro un po’ di spazio. Ma non aver paura di prendere profitti parziali se un guadagno è almeno del 10%. Se i nuovi acquisti vanno nella direzione sbagliata o se si verifica una vendita immediata, taglia le perdite invece di aspettare quando le azioni scendono dal 3% al 4%. Regola del 7%-8%. stimolo.

(Dai un’occhiata Elenchi di borsa IBD come MICI 50 E Azioni vicino a una zona di acquisto(per ulteriori idee di ruolo.)

Cinque azioni Dow Jones da acquistare e guardare ora

Azioni Dow Jones da acquistare e tenere d’occhio: Caterpillar, Home Depot, UnitedHealth

Il membro del Dow Jones Caterpillar si sta muovendo vicino a 238 di una base di coppa Punto da acquistare, Secondo Riconoscimento del modello IBD MarketSmithDopo il guadagno del 2,5% di lunedì. Condivisione CAT Un perfetto 99 mostra un solido 95 sul punteggio composito IBD Pagamento delle azioni IBD.

Il rivenditore di articoli per la casa Home Depot ha chiuso lunedì meno dell’1% al di sotto del punto di acquisto di 329,77 punti base di una tazza con manico dopo l’avanzamento del 2,3% della sessione.

Il principale UnitedHealth Group del settore sanitario sta trovando una base piatta con un punto di acquisto di 558,20. Le azioni sono aumentate solo del 2% dall’ultimo ingresso di lunedì.

Le migliori azioni da acquistare e guardare: Allegro, Dexcom, KLA, Trane

Allegro Microsystems ha chiuso lunedì, superando una coppa con un punto di acquisto di 32,07 sul manico. Il titolo ALGM è salito dello 0,1% lunedì. E la zona di inseguimento del 5% sale a 33,67.

Classifica IBD Le azioni di Dexcom hanno tentato di superare un punto di acquisto di 123,46 su un piano piatto, ma sono inferiori del 5% dopo le recenti perdite. Le azioni Dexcom sono aumentate dello 0,3% lunedì.

Il chip leader KLA sta salendo di una coppa con l’ingresso a 392,60 dopo l’avanzata dell’1,9% di lunedì. In modo rialzista, la linea di forza relativa continua a raggiungere nuovi massimi nell’attuale volatilità del mercato.

Trane Technologies ha chiuso lunedì 4% sotto un punto di acquisto di 181,72 in una tazza con una maniglia dopo un piccolo calo nella sessione.

azioni Tesla

azioni Tesla Lunedì è scivolato del 6,3%, rinunciando a tutti i guadagni di venerdì e tornando ai minimi recenti.

Nelle ultime settimane, il titolo TSLA ha toccato il livello più basso dal 23 novembre 2020, toccando un nuovo minimo di 52 settimane di 166,19. Le azioni hanno chiuso lunedì a 167,82, con il 58% di sconto sul massimo di 52 settimane.

Dow Jones Leader: Apple, Microsoft

nel mezzo Azioni Dow Jones, le azioni Apple sono aumentate dell’1,6% lunedì, ma sono ancora al di sotto della linea dei 50 giorni dopo le perdite della scorsa settimana. Il titolo è superiore di oltre il 20% al suo massimo di 52 settimane.

Microsoft è salita del 2,9% lunedì poiché le azioni hanno continuato a mantenersi al di sopra della linea dei 50 giorni. La società di software ha uno sconto di circa il 27% sul suo massimo di 52 settimane.

Non dimenticare di seguire Scott Lehtonen su Twitter @IBD_SLehtonen Scopri di più sui titoli growth e sul Dow Jones Industrial Average.

