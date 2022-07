Daniel Kaluuya non tornerà per il sequel – The Hollywood Reporter

Daniel Kaluya non esisterà in Pantera nera continuazione, Il giornalista di Hollywood Confermato. Pomodori marci La notizia è stata riportata per la prima volta.

Kaluuya sarà presto visto in un thriller di Jordan Peele NoInterpretato da W’Kabi, il migliore amico di T’Challa/Black Panther e marito di Okoye, interpretato da Danai Gurira. Wakanda per sempre.

disse Kaluya Pomodori marci Ha dovuto ritirarsi a causa di conflitti di programmazione con il film Pele, che dovrebbe uscire nelle sale questo mese.

Il Pantera Nera 2 Colpiti dalle battute d’arresto delle riprese dopo che la star Chadwick Boseman è morta di cancro al colon nell’agosto 2020, la Marvel e i realizzatori hanno dovuto riorganizzare il progetto. Il film è stato ulteriormente ritardato dalla pandemia di Covid-19, tra cui diverse star risultate positive al Covid sul set. Nell’agosto 2021, Nakshatra Letizia Wright L’infortunio si è verificato durante le riprese di una scena che coinvolgeva un impianto acrobatico sul posto a Boston. Dopo che la produzione si è interrotta alla fine di novembre Wakanda per sempre La troupe ha filmato il più possibile senza Wright mentre continuava a riprendersi nella sua casa di Londra.

Wright – Chi espresso sentimenti anti-Covid, Le preoccupazioni per il suo ritorno sono state sollevate dopo che il CDC ha applicato le regole che richiedono la vaccinazione completa di tutti i passeggeri aerei statunitensi e non, immigrati e non cittadini, che alla fine sono tornati sul set di Atlanta e hanno ripreso le riprese a gennaio. A quel tempo, è stato riferito che l’attore di M’Baku Winston Duke avrebbe assunto un ruolo ampliato. leopardo Purana.

per adesso, Wakanda per sempre Ancora datato 11 novembre 2022.