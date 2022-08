Dan Bongino: Gli Stati Uniti hanno scelto l’opzione “peggiore” per inviare Pelosi a Taiwan

NuovoPuoi ascoltare gli articoli di Fox News ora!

L’ospite di “non filtrato” Dan Bongino ha criticato l’amministrazione per aver assunto “” Cattiva” scelta di politica estera mandando Pelosi a TaiwanVolpe e amici“Sabato.

La Cina sospende i colloqui militari e sul clima con gli Stati Uniti in risposta alla visita di Pelosi

E andato: Una volta che il viaggio è trapelato… doveva andare. Ma ancora una volta, questo torna alla mia domanda iniziale: Qual è lo scopo del viaggio?? Voglio dire, non importa se ci andrai perché hai intrapreso una strada ferma per proteggere Taiwan. Ma lei ci va, dopo [John] Kirby si alzò sulla piattaforma della stampa e fondamentalmente disse: “Sì, stiamo tutti parlando della politica dell'”unica Cina” e siamo d’accordo con la Cina”. Quindi, ancora una volta, hai messo i taiwanesi in una pessima posizione, giusto?

E siamo chiari, non ci sono buone opzioni qui, penso che lo sappiate tutti. C’erano opzioni peggiori, peggiori e peggiori, giusto? Ma penso che abbiamo scelto il peggio, questa volta, mandandola lì. Ora lo siamo Affrontare tutto questo.

Sono queste persone che hanno preso questa decisione e che manderanno i loro figli in guerra a Taiwan? La risposta probabilmente non è. Dio non voglia, saranno i tuoi figli.

