CPU AMD Ryzen 7000 “Zen 4” elencate online

Le prossime CPU desktop Ryzen 7000 di AMD basate sull’architettura core Zen 4 hanno iniziato ad apparire presso i rivenditori online. Tutte e quattro le CPU sono state quotate presso il rivenditore canadese PC-Canada con un listino prezzi preliminare.

Le CPU AMD Ryzen 7000 “Zen 4” si presentano con un prezzo preliminare – Ryzen 9 7950X di punta è elencato per $ 892 US

Prezzi trovati da Momo_USA ed elenca AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X sia nelle SKU tray che no-cooler. Ecco le patatine con i loro prezzi al dettaglio preliminari:

Questi prezzi sono decisamente alti, il che è prevedibile dal momento che stiamo guardando i primi annunci precedente Mentre le voci hanno indicato che i modelli a 8 e 6 core saranno più economici dei loro predecessori, le varianti con un numero di core più elevato nella gamma Ryzen 9 potrebbero essere di più.

Elenco iniziale della gamma di CPU desktop AMD Ryzen 7000 “Zen 4” PC-Canada:

Confrontando i prezzi con i processori esistenti dello stesso rivenditore, possiamo notare che il Ryzen 9 7950X costa $ 158 CAD in più rispetto al Ryzen 9 5950X. Il Ryzen 9 7900X costa $ 13 CAD in meno rispetto al Ryzen 9 5900X, mentre il Ryzen 7 7700X costa $ 216 CAD in più rispetto al Ryzen 7 5700X. Ovviamente dovremo aspettare i prezzi finali, che sono noti solo ad AMD in questo momento, ma possiamo aspettarci che vengano rivelati completamente il 29 agosto.

Quindi, prima di entrare nelle specifiche principali, dobbiamo sottolineare che l’architettura AMD Zen 4 porta con sé un miglioramento dell’IPC dell’8-10%, ma la maggior parte dei vantaggi in termini di prestazioni deriva da velocità di clock più elevate e TDP più elevati. Ogni chip contro la generazione precedente. AMD promuove >15% single-thread, >35% multi-thread e >25% perf/watt di aumento quando si confrontano i core di Gen 4 con quelli di Gen 3.

Le CPU sono dotate di un’architettura cache ottimizzata, che include il doppio della cache L2 (1 MB contro 512 KB), cache L3 condivisa come la generazione precedente, EXPO (AMD’s Extended Profiles For Memory Overclocking), supporto per memoria DDR5 con PCIe Gen 5.0. scheda grafica e supporto SSD M.2. Detto questo, esaminiamo le specifiche.

CPU desktop AMD Ryzen 9 7950X 16 core “Zen 4”.

A partire dal top di gamma, abbiamo l’AMD Ryzen 9 7950X, che mantiene il sano numero di 16 core e 32 thread delle due generazioni precedenti. La CPU avrà un’impressionante frequenza di base di 4,5 GHz e un boost clock fino a 5,7 GHz, rendendola 200 MHz più veloce dell’Alder Lake Core i9-12900KS di Intel, che ha un singolo core con clock a 5,5 GHz. Sembra che AMD stia estraendo ogni grammo di hertz in quel TDP da 170 W (230 W PPT) per i chip Ryzen 9. In termini di cache, la CPU viene fornita con 80 MB, di cui 64 MB da L3 (32 MB per CCD) e 16 MB da L2 (1 MB per core).

Non conosciamo ancora il prezzo o le prestazioni del Ryzen 9 7950X, ma sulla base dei soli clock, dovrebbe essere un degno successore del Ryzen 9 5950X e battere facilmente l’attuale CPU Core i9-12900K di Intel.

CPU desktop AMD Ryzen 9 7900X 12 core “Zen 4”.

Successivamente, abbiamo un altro chip AMD Ryzen 9, il 7900X, che, come suggerisce il nome, viene fornito con 12 core e 24 thread. La CPU viene fornita con un clock di base aggiuntivo di 4,7 GHz e un boost clock ottimizzato a 5,6 GHz per core. La CPU mantiene il suo TDP di 170 W e ottiene 76 MB di cache (64 MB L3 + 12 MB L2). La CPU è posizionata nello stesso campo di gioco dell’AMD Ryzen 9 5900X, ma il Core i7-12700K ha prestazioni sbalorditive dal basso.

CPU desktop AMD Ryzen 7 7700X 8 Core “Gen 4”.

Passando alla famiglia Ryzen 7, ecco l’AMD Ryzen 7 7700X, una parte a 8 core e 16 thread. AMD lo sta posizionando come un punto debole per i giocatori e la CPU avrà un clock di base di 4,5 GHz e un boost clock di 5,4 GHz, ma con un basso TDP di 105 W (142 W PPT). La CPU riceverà un pool di cache da 40 MB, che avrà un singolo CCD da 32 MB L3 e 8 MB L2 dai core Gen 4.

Una cosa interessante da menzionare ora è che il chip Ryzen 7 7800X non ha ancora ricevuto alcun aggiornamento da AMD. AMD vuole sostituire quella parte accanto al Ryzen 7 5800X3D con core Zen 4 (3D V-Cache). In tal caso, aspettati un aggiornamento della gamma di CPU entro la fine dell’anno I componenti V-Cache sono confermati per la fine del quarto trimestre del 2022 Lanciato da AMD. Inoltre, in base al solo segmento, il Ryzen 7 7700X sembra avere un prezzo molto buono nel segmento mainstream.

CPU desktop AMD Ryzen 5 7600X 6 Core “Zen 4”.

Infine, abbiamo un chip più economico (potreste chiamarlo così, ma il prezzo non lo riflette), il Ryzen 5 7600X. Sarà una parte a 6 core e 12 thread, con un clock di base di 4,7 GHz più elevato e una frequenza boost single-core di 5,3 GHz. La CPU funziona a 105 W TDP (142 W PPT), che è significativamente superiore al suo predecessore da 65 W, che è il sacrificio che devi fare per raggiungere velocità di clock più elevate. La CPU trasporta 38 MB di cache provenienti da 32 MB L3 e 6 MB L2.

Specifiche della CPU desktop AMD Ryzen 7000 “Raphael”:

Nome della CPU Architettura nodo di processo Nuclei / fili Orologio di base Aumenta l’orologio (SC Max) Stoccaggio temporaneo DTP Prezzi (da definire) AMD Ryzen 9 7950X Gen 4 5 nm 16/32 4,5 GHz 5,7 GHz 80 MB (64+16) 170 W > $ 799 USA AMD Ryzen 9 7900X Gen 4 5 nm 24/12 4,7 GHz 5,6 GHz 76 MB (64+12) 170 W > $ 599 USA AMD Ryzen 7 7800X Gen 4 5 nm 8/16 TBD TBD TBD TBD > $ 449 USA AMD Ryzen 7 7700X Gen 4 5 nm 8/16 4,5 GHz 5,4 GHz 40 MB (32+8) 105 W ~ $ 299 USA AMD Ryzen 5 7600X Gen 4 5 nm 6/12 4,7 GHz 5,3 GHz 38 MB (32+6) 105 W > $ 229 USA

AMD CPU desktop Ryzen 7000 “Zen 4”. Il lancio è previsto per il 15 settembre con un annuncio pre-lancio previsto per il 29 agosto, in cui verranno rivelati i prezzi finali e le specifiche. Noi siamo Le specifiche sono trapelate qualche giorno fa Quindi i dati sulle prestazioni e il valore (prezzi) che questi chip hanno da offrire dovrebbero essere l’obiettivo principale.

