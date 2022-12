Contea di Moore: l’FBI si unisce alle indagini sulle interruzioni di corrente della Carolina del Nord causate da attacchi “deliberati” alle sottostazioni

Cnn

Senza sospetti o motivi annunciati, l’FBI si unisce alle indagini Interruzioni di corrente nella Carolina del Nord Ritenuto causato da attacchi “deliberati” e “mirati” alle sottostazioni, sabato sera ha lasciato all’oscuro circa 40.000 clienti, provocando il coprifuoco e la dichiarazione di emergenza.

Un grave sciopero nella contea di Moore si è trasformato in un’indagine penale dopo che le squadre di servizio hanno trovato segni di distruzione di attrezzature in diversi siti, tra cui due sottostazioni danneggiate da colpi di arma da fuoco, ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Moore.

“La persona o le persone che hanno fatto questo sapevano esattamente cosa stavano facendo”, ha detto lo sceriffo della contea di Moore Ronnie Fields durante una conferenza stampa di domenica. “Non abbiamo idea del perché Moore County.”

Fields ha detto che più colpi sono stati sparati contro entrambe le sottostazioni. “È mirato, non è casuale”, ha detto.

Lo sceriffo non ha detto se l’attività criminale fosse terrorismo interno, ma ha affermato che “nessuno dei due gruppi si è fatto avanti per ammettere o accettare che lo siano. [did] È.”

I funzionari hanno annunciato un coprifuoco obbligatorio dalle 21:00 alle 5:00 di domenica sera, una decisione che secondo Fields è stata presa per proteggere i residenti e le imprese.

Oltre all’FBI, anche il North Carolina State Bureau of Investigation si è unito alle indagini, hanno detto i funzionari.

Più di 33.000 clienti erano ancora al buio domenica sera, secondo Duke Energy Diagramma di guasto mostrato. Per alcuni, l’interruzione potrebbe estendersi fino a giovedì, hanno detto i funzionari, sconvolgendo la vita di decine di migliaia di persone.

Tutte le scuole del distretto rimarranno chiuse lunedì e i funzionari hanno aperto rifugi alimentati da generatori.

Anche i semafori erano spenti e alcuni negozi con generatori hanno potuto aprire i battenti, mentre molte attività commerciali e chiese nella contea di Moore sono state chiuse domenica. WRAL affiliato alla CNN segnalato.

“Abbiamo appena superato il covid. Ora questo”, ha detto lo sceriffo, “influirà su tutti i nostri ristoranti e attività commerciali”.

Nelle case delle persone è difficile tenere a bada il freddo.

“A casa abbiamo un bambino di sei mesi. Abbiamo finito il calore. Stiamo cercando di riscaldarla”, ha detto a WRAL Chris Thompson, residente a Carthage.

Sono attese temperature più fresche con minime intorno ai 30 gradi, massime intorno ai 50 durante la notte domenica nell’area e possibili rovesci lunedì. Servizio meteorologico nazionale. La contea di Moore si trova nel centro della Carolina del Nord, a circa 50 miglia a nord-ovest di Fayetteville.

Il costo stimato dei danni alla sottostazione è di milioni, ha detto domenica lo sceriffo.

Il danno è significativo e la sostituzione dell’alimentazione non è un’opzione, ha affermato Jeff Brooks, principale responsabile delle comunicazioni di Duke Energy.

“L’attrezzatura deve essere sostituita”, ha detto Brooks. “Stiamo perseguendo molteplici percorsi di ripristino in modo da poter ripristinare il maggior numero di clienti il ​​più rapidamente possibile. Riconoscendo ciò, stiamo osservando riparazioni piuttosto all’avanguardia con alcune ottime attrezzature.

Oltre ai danni da arma da fuoco alle sottostazioni, un cancello in un punto sembra essere stato spostato dai cardini, Assist. Il capo del dipartimento dei vigili del fuoco e dei soccorsi di Southern Pines, Mike Cameron, ha detto alla CNN.

Sebbene non sia chiaro cosa abbia provocato il presunto vandalismo, domenica lo sceriffo ha affrontato le voci circolanti sui social media secondo cui l’attacco era un tentativo di fermare uno spettacolo di drag locale.

Al momento dell’interruzione di corrente, prevista per le 19:00 di sabato a Southern Pines, gli investigatori “non sono stati in grado di collegare nulla al drag show”, ha detto Fields.

Il distretto ha dichiarato a Emergenza Per proteggere i residenti e la proprietà e mantenere i servizi pubblici, hanno detto i funzionari. Si prevede che un coprifuoco a livello nazionale rimarrà in vigore durante la notte mentre lo stato di emergenza rimane in vigore.

“Sarà molto buio, farà freddo stanotte, e nessuno di noi ha bisogno di uscire per strada, e questo è il motivo del nostro coprifuoco”, ha detto il senatore dello stato della Carolina del Nord Tom McGinnis. Conferenza stampa. “Per favore, resta a casa stanotte… le strade sono pericolose.”

L’ordine di emergenza incoraggia i residenti a risparmiare carburante.

Poiché le strade sono buie, le chiamate di emergenza sono aumentate nella zona e sono stati segnalati incidenti automobilistici a causa dei semafori accesi, ha detto Cameron alla CNN.

Anche le persone dipendenti dall’ossigeno hanno effettuato chiamate di emergenza, ha affermato.

Un rifugio è aperto presso il complesso sportivo della contea di Moore e vengono introdotti rimorchi con bagni e docce, ha detto il direttore della contea di Moore Wayne West.

Per quanto riguarda le scuole, non è chiaro per quanto tempo i campus rimarranno chiusi. Il sovrintendente della contea di Moore, Tim Locklear, ha affermato che le decisioni riguardanti l’apertura delle scuole per il resto della settimana verranno prese giorno per giorno.