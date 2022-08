Con l’intensificarsi della tensione nello stretto, la Cina invia navi e jet vicino a Taiwan

Il ministero ha affermato che le forze dell’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) hanno attraversato la linea di demarcazione – il punto a metà strada tra l’isola e la Cina continentale – in quello che ha definito un “atto altamente provocatorio”.

Un confine di controllo informale, ma ampiamente rispettato, tra Pechino e Taipei.

L’esercito di Taiwan ha risposto con allarmi radio e ha messo in allerta pattuglie aeree, navi militari e sistemi missilistici terrestri, ha aggiunto il ministero.

Venerdì, il premier taiwanese Su Cheng-chang ha affermato che l’isola rappresenta “libertà e democrazia” e che “un vicino malvagio della porta accanto ha mostrato i muscoli davanti alla nostra porta e ha devastato i corsi d’acqua più trafficati del mondo con esercitazioni militari”.

I cieli e le acque intorno a Taiwan sono diventati un punto focale mentre Pechino intensifica le tensioni non solo con Taiwan, ma anche con il vicino Giappone, che ha formalmente protestato contro la Cina dopo che cinque missili sono atterrati nella zona economica esclusiva (ZEE) del Giappone.

Uno dei numerosi missili lanciati da Pechino giovedì – alcuni dei quali hanno sorvolato Taiwan – Pelosi ha visitato Tokyo venerdì per incontrare il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

La Cina ha già lanciato missili nelle acque intorno a Taiwan, un’isola democratica di 24 milioni di persone che il Partito Comunista Cinese considera suo territorio, anche se non l’ha mai controllata, in particolare durante la crisi dello Stretto di Taiwan negli anni ’90.

Ma i missili che sorvolano l’isola hanno segnato una significativa escalation e i funzionari statunitensi hanno avvertito che potrebbero arrivare di più.

“Prevedevamo che la Cina avrebbe potuto compiere passi come questo – infatti, ve li ho descritti in dettaglio l’altro giorno”, ha detto giovedì ai giornalisti alla Casa Bianca John Kirby, un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. . “Ci aspettiamo che queste misure continuino e che i cinesi continuino a reagire nei prossimi giorni”.

Kirby ha aggiunto che una portaerei statunitense rimarrebbe nell’area intorno a Taiwan ancora per diversi giorni per “monitorare la situazione”.

Venerdì, Kishida ha definito le esercitazioni militari cinesi “una questione seria per la sicurezza del nostro Paese e del suo popolo” e ha chiesto l’immediata sospensione delle esercitazioni. Ha aggiunto che il Giappone e gli Stati Uniti lavoreranno insieme per mantenere la stabilità nello Stretto di Taiwan.

“Potrebbero cercare di impedire a Taiwan di visitare o partecipare in altri luoghi, ma non isoleranno Taiwan impedendoci di viaggiare lì”, ha detto.

Ha detto che la sua visita a Taiwan era per mantenere lo status quo, non per cambiarlo.

Missili “nessun pericolo”

Giovedì la Cina ha iniziato esercitazioni militari intorno all’isola e ha lanciato diversi missili nelle acque vicino al nord-est e al sud-ovest di Taiwan il giorno dopo la partenza di Pelosi.

Un esperto militare cinese ha confermato sulla CCTV trasmessa dallo stato che missili convenzionali hanno sorvolato l’isola principale di Taiwan, compreso lo spazio aereo coperto dal sistema di difesa missilistica di Taiwan.

“Abbiamo raggiunto obiettivi sotto l’osservazione del sistema di combattimento statunitense Aegis, il che significa che l’esercito cinese ha risolto le difficoltà di colpire obiettivi a lungo raggio”, ha affermato il maggiore generale Meng Xiangqing, professore di strategia presso la National Defense University. a Pechino.

In una dichiarazione alla fine di giovedì, il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che i missili avevano viaggiato sopra l’atmosfera e non rappresentavano alcun pericolo per l’isola.

I funzionari non hanno attivato avvisi di attacco aereo perché prevedevano che i missili sarebbero atterrati nelle acque a est di Taiwan, ha affermato il ministero. Il ministero ha aggiunto che non rilascerà ulteriori informazioni sulla traiettoria del missile per proteggere le sue capacità di raccolta di informazioni.

Si ritiene che cinque missili balistici siano atterrati all’interno della ZEE giapponese, di cui quattro che si ritiene abbiano sorvolato Taiwan, ha affermato giovedì il ministero della Difesa giapponese.

“Questo è un problema serio per quanto riguarda la sicurezza del Giappone e la sicurezza dei suoi cittadini. Lo condanniamo fermamente”, ha detto ai giornalisti il ​​ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi durante una conferenza stampa.

Giovedì la Cina ha inviato 22 aerei da guerra nella zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ) di Taiwan, che hanno tutti superato la linea mediana.

Segue simili incursioni cinesi attraverso la linea di controllo il giorno prima.

L’incursione di giovedì è stata effettuata da 12 jet da combattimento Su-30, otto jet da combattimento J-11 e due jet da combattimento J-16, ha affermato il ministero della Difesa di Taiwan in una nota.

Giovedì tardi, il ministero ha affermato di aver rilevato quattro droni che volano in “acque limitate” intorno alle isole Kinmen controllate da Taiwan vicino alla Cina continentale. Il ministero ha affermato che i militari di Taiwan hanno sparato razzi per allertare i droni, ma non hanno specificato il tipo o l’origine dei dispositivi.

Venerdì, un portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan ha affermato che sia il sito Web inglese del governo che il sito Web del ministero hanno rilevato il maggior numero di attacchi martedì, il giorno in cui Pelosi è atterrato a Taiwan. Gli indirizzi IP dietro gli attacchi provenivano, tra gli altri, da Cina e Russia, con l’obiettivo di disabilitare i siti governativi, ha affermato il portavoce.

I siti web sono tornati alla normalità dopo i lavori di riparazione di emergenza, ma giovedì e venerdì sono continuati “attacchi massicci con intenti dannosi… da parte di forze straniere ostili”.

Interruzioni negli affari

In un discorso di giovedì, il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha condannato le esercitazioni militari cinesi definendole “irresponsabili”, affermando che segnalavano “minacce militari deliberate e persistenti”.

“Devo sottolineare che non stiamo cercando di intensificare i conflitti o di provocare controversie, ma difenderemo fermamente la nostra sovranità e sicurezza nazionale, oltre a difendere la democrazia e la libertà”, ha aggiunto.

Ha anche ringraziato il Gruppo dei Sette, che comprende le maggiori economie del mondo, per aver rilasciato mercoledì una dichiarazione in cui esprime preoccupazione per le esercitazioni a fuoco vivo della Cina e esortando Pechino a non cambiare lo status quo nella regione.

Le esercitazioni hanno interrotto gli orari dei voli e delle navi, con alcuni voli internazionali cancellati e le navi esortate a utilizzare rotte alternative verso diversi porti dell’isola.

Martedì, il ministero della Difesa cinese ha dichiarato che avrebbe condotto le sue esercitazioni in sei zone intorno a Taiwan, avvertendo le navi e gli aerei di rimanere fuori da quelle aree durante l’esercitazione.

Lo Stretto di Taiwan è un’importante rotta commerciale per le navi che trasportano merci tra le principali economie dell’Asia nord-orientale, come Cina, Giappone e Corea del Sud, e il resto del mondo.