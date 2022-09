Come e quando assistere al lancio della Luna Artemis I della NASA sabato

La NASA spera di incoraggiare le aziende private interessate a perseguire un’attività sostenibile di far volare strumenti scientifici e altri carichi utili sulla luna e incoraggiare gli studenti a entrare nei campi della scienza e dell’ingegneria.

Per gli scienziati, la rinnovata attenzione alla luna promette una ricchezza di nuovi dati nei prossimi anni. C’è un particolare interesse per la quantità di ghiaccio d’acqua sulla Luna, che potrebbe essere utilizzata per fornire acqua e ossigeno agli astronauti in futuro e per alimentare missioni nello spazio profondo.

Gli scienziati non sanno quanta acqua ci sia o quanto sia facile estrarre l’acqua dalla roccia e dal suolo circostanti. Il lavoro futuro aiuterà a rispondere a questa domanda.