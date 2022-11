Collezione ‘Straordinaria’ di 24 Statue Antiche Immerse nelle Terme Toscane | Italia

In una rete di terme costruite dagli Etruschi in Toscana sono state rinvenute “straordinarie” statue di bronzo conservate per millenni dal fango e dall’acqua bollente.

Le 24 statue parzialmente sommerse, risalenti a 2.300 anni fa e salutata come la scoperta più importante degli ultimi 50 anni, raffigurano un Efeso addormentato accanto a Igea, la dea della salute, con un serpente avvolto intorno al braccio.

Gli archeologi hanno trovato le statue durante gli scavi in ​​un antico centro termale a San Cassiano dei Bagni vicino a Siena. Il moderno centro termale con 42 sorgenti termali è adiacente al sito antico ed è una delle destinazioni termali più famose d’Italia.

L’antica stazione termale etrusca fu sviluppata dai romani e visitata da imperatori tra cui Augusto. Foto: Jacopo Tabolli / Università per Stranieri di Siena / EPA

Vicino a Epibe (un maschio adolescente, di solito tra i 17 ei 18 anni) e Hygeia ci sono statue di Apollo e molte altre che rappresentano matrone, bambini e imperatori.

Ritenute costruite dagli Etruschi nel III secolo aC, le terme, che comprendevano fontane e altari, divennero così opulente durante il periodo romano che gli imperatori, tra cui Augusto, frequentarono le sorgenti per i loro benefici sanitari e terapeutici.

Insieme a 24 statue di bronzo, cinque delle quali alte quasi un metro, gli archeologi hanno trovato migliaia di monete e iscrizioni etrusche e latine. Si dice che i visitatori gettino monete nel bagno per portare fortuna alla loro salute.

Massimo Osanna, direttore generale dei musei del Ministero della Cultura italiano, ha affermato che le reliquie sono state il ritrovamento più significativo dal ritrovamento nel 1972 di due bronzi greci a figura intera di guerrieri barbuti nudi sulla costa calabrese vicino a Rias. Sicuramente una delle scoperte più importanti del bronzo nella storia dell’antico Mediterraneo”, ha detto Osanna all’agenzia di stampa italiana Ansa.

Le antiche terme furono attive fino al V secolo, quando le vasche furono ricoperte da pesanti pilastri in pietra, che gli archeologi rimossero. Foto: Jacopo Tabolli / Università per Stranieri di Siena / EPA

Il progetto di scavo a San Casciano dei Bagni è guidato dall’archeologo Jacopo Tabolli dal 2019. Ad agosto nel sito sono stati trovati diversi reperti, tra cui statue della fertilità che si ritiene siano dedicate alla dea. Daboli, professore all’Università per Stranieri di Siena, ha descritto l’ultima scoperta come “assolutamente unica”.

La civiltà etrusca fiorì in Italia, principalmente nelle regioni centrali della Toscana e dell’Umbria, circa 500 anni prima dell’arrivo della Repubblica Romana. Gli Etruschi ebbero una forte influenza sulle tradizioni culturali e artistiche romane.

Analisi preliminari di 24 statue che si ritiene siano state realizzate da artigiani locali tra il II e il I secolo aC, oltre a numerosi ex voto rinvenuti nel sito, indicano che i monumenti appartenevano originariamente a famiglie d’élite etrusche e romane, proprietari terrieri. Nobili locali e imperatori romani.

La scoperta delle statue ben conservate è stata salutata come la più importante degli ultimi 50 anni. Foto: Jacopo Tabolli / Università per Stranieri di Siena / EPA

Tabolli raccontò all’Ansa che le sorgenti termali, ricche di minerali tra cui calcio e magnesio, furono attive fino al V secolo, prima di essere chiuse in epoca cristiana, ma non distrutte. Gli stagni erano ricoperti da pesanti pilastri di pietra mentre gli idoli degli dei venivano lasciati nell’acqua santa.

Il tesoro è stato scoperto dopo che gli archeologi hanno rimosso il coperchio. “Questo è il più grande negozio di statue dell’antica Italia di cui possiamo ricostruire completamente il contesto”, ha detto Taboli.

Il ministro della Cultura italiano recentemente nominato Gennaro Sangiuliano ha affermato che la “scoperta eccezionale” riafferma che “l’Italia è un Paese pieno di grandi e unici tesori”.

Questi monumenti sono importanti testimonianze del passaggio tra il periodo etrusco e quello romano, quando Bath era considerata un’oasi di pace.

“Anche in epoche storiche in cui fuori infuriano i peggiori conflitti, all’interno di queste piscine e di questi altari i due mondi, quello etrusco e quello romano, sembrano fondersi senza soluzione di continuità”, ha detto Taboli.

Gli scavi nel sito riprenderanno la prossima primavera, mentre l’inverno sarà utilizzato per restaurare le reliquie e condurre ulteriori ricerche.

I reperti saranno ospitati in un edificio cinquecentesco recentemente acquistato dal Ministero della Cultura a San Cassiano, vicino a Firenze. Il sito degli antichi stagni sarà anche trasformato in un parco archeologico.

“Tutti questi saranno valorizzati e armonizzati e rappresenteranno un’ulteriore opportunità per la crescita spirituale della nostra cultura e del settore culturale del nostro Paese”, ha affermato Sangiuliano.