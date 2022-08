Classifica del Tour Championship 2022: aggiornamenti in tempo reale, copertura del golf, risultati dei playoff della FedEx Cup di domenica

Il giorno di paga più ricco nella storia del PGA Tour è arrivato. Con $ 58 milioni da dividere in 30 modi, 29 giocatori di golf (incluso l’infortunato Will Zalatoris) si sfideranno per il primo premio da $ 18 milioni a East Lake nelle ultime 18 buche del Tour Championship 2022. Anche il secondo ($ 6,5 milioni) e il terzo ($ 5 milioni) non sono male, ma vedono solo un posto in cima alla classifica.

Scotty Scheffler, che domenica è entrato nell’East Lake con un vantaggio di 2 tempi, sabato ha guardato il pallone in vantaggio di un vantaggio alla fine del gioco, e ora la grande domanda è se riuscirà a mantenere il suo vantaggio dopo il terzo round . . Scheffler (-23) ha birdwatchato quattro delle sue ultime sei buche del terzo round domenica mattina. Dietro di lui, Xander Schauffele e Rory McIlroy (-17) sono a pari merito per il secondo posto nel round finale. McIlroy ha cardato un 63 su tre delle sue ultime sei buche del terzo round, un tiro dal suo punteggio più basso della settimana, mentre Schaffel è andato a corto di uccelli sul suo nove di schiena, cardando un 2 su 70 e alleviando la pressione. di Scheffler.

All’inizio del quarto round ad Atlanta, diamo un’occhiata ai tee time chiave della classifica. Una serie completa di tee time può essere trovata negli aggiornamenti in tempo reale di seguito. Est in ogni momento

13:28 — Justin Thomas (-15), Patrick Cantley (-16)

13:39 — Sungjae Im (-16), Xander Schaffel (-17)

13:50 — Rory McIlroy (-17), Scotty Scheffler (-23)

