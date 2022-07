Classifica del British Open 2022: copertura in diretta, punteggio Tiger Woods, punteggi del golf del Round 1 di oggi a St Andrews

L’Old Course a St Andrews offre ai golfisti la possibilità di fare un tuffo nel 2022. Inoltre, il 150° Open Championship a St Andrews per la 30° volta, i giocatori hanno l’opportunità di unirsi a Chev. Ballesteros, Jack Nicklaus e Tiger Woods sono vincitori di Claret Jug in questa località.

Rory McIlroy, che ha già collezionato tre piazzamenti tra i primi 10 nelle major in questa stagione, guida la gara come il favorito. Il giocatore di golf campione del 2014 è senza vittorie in quattro delle ultime otto major, sperando di riprendersi dal maggiore Schneidt. Lo specialista dei collegamenti Jordan Spieth cercherà di conquistare il quarto campionato importante della sua carriera, mentre Xander Schauffele, il nome più alla moda del gioco, cercherà la sua prima vittoria. Naturalmente, gli occhi continueranno a gravitare verso Tiger mentre si imbarca in quella che sarà la sua ultima opportunità formale di competere nella casa del golf.

Giocando su un campo costellato di stelle, l’Old Course uno sfondo storico e la pressione di essere la finale di quest’anno, il 150° Open Championship si preannuncia già da ricordare. CBS Sports aggiornerà questa storia con punteggi e punti salienti di seguito. Vedi i risultati in diretta sopra questa storia per maggiori dettagli Primo, Round 1 tee volte E un completo Apri la guida alla copertura del palinsesto TV.