Classifica del British Open 2022: copertura in diretta, punteggi del golf oggi, punteggi di Rory McIlroy nel round 3 a St Andrews.

È ufficialmente il giorno del trasloco del 150° Open Championship, con il vecchio campo di St Andrews che apre la strada a una partita di golf memorabile che aiuterà a decidere chi è il vero affare per entrare nel round finale di domenica. Al segno delle 36 buche, Cameron Smith è passato davanti al leader delle 18 buche Cameron Young, pareggiando il suo punteggio di 36 buche di 131 per le quattro più basse nella storia degli Open (due fuori dal ritmo).

Young, tuttavia, è a pari merito per il secondo posto con Rory McIlroy e Victor Hovland (-10), Dustin Johnson (-9) e Scotty Scheffler (-8) che entrano in un divertente traguardo a St. Andrews. 14 degli ultimi 15 campioni dell’Open a St Andrews hanno tenuto un vantaggio di tre colpi su 36 buche e ciascuno degli ultimi sette vincitori dell’Open è stato T4 o superiore in questa fase del torneo, e il campione di golf del 2022 potrebbe essere uno di quelli sei giocatori di golf.

Con un campo costellato di stelle, St Andrews funge da sfondo storico e con la pressione di essere la finale di quest’anno, il 150esimo Open Championship si preannuncia per essere uno da ricordare. CBS Sports aggiornerà questa storia con punteggi e punti salienti di seguito. Vedi i risultati in diretta sopra questa storia per maggiori dettagli PrimoIl round è di 3 tee time e un completo Apri la guida alla copertura del palinsesto TV.