Classifica degli US Open 2022: copertura in tempo reale, punteggi del golf di oggi, aggiornamenti dal round 4 al The Country Club

Gli US Open 2022 sono diventati un classico di tutti i tempi, con Will Saladoris e Matthew Fitzpatrick che sono arrivati ​​4° in classifica. Dal momento che i due hanno giocato un ruolo chiave nel PGA Championship del mese scorso, i due hanno cercato non solo le loro prime vittorie in un campionato importante, ma anche le loro prime vittorie nel PGA Tour. I primi tre giorni sono stati buoni e ci sono ancora tanti protagonisti in fila dietro di loro, quindi c’è ancora del lavoro da fare.

John Rahm, che ha un vantaggio da solista nell’ultima giornata, è al 3° posto se non perde la 18a buca al The Country Club. Sarà in finale insieme a Keegan Bradley del New England, che avrà alle sue spalle il pieno sostegno del pubblico del Massachusetts. Anche il campione Masters Scotty Scheffler, il quattro volte vincitore del campionato major Rory McIlroy e il numero 9 del mondo Sam Burns arriveranno alle memorabili finali del 122esimo US Open.

CBS Sports aggiornerà questa storia con punteggi e punti salienti di seguito. Dai un’occhiata ai punteggi dal vivo sopra questa storia, in modo più dettagliato Guida, Round 4 tee volte E il nostro assoluto Guida alla copertura del programma TV US Open.