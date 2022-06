Classifica degli US Open 2022: copertura in tempo reale, punteggi del golf di oggi, aggiornamenti dal primo round al The Country Club

Il 122esimo US Open prende il via con una selezione pre-partita tra i leader della clubhouse dopo la sessione di giovedì mattina. Rory McIlroy, 67 anni, che è andato 10-1 per vincere il campionato nazionale per Caesars Sportsbook, ha tirato sotto i 3 e ha segnato 17 non fino all’ultimo, più di un’ondata mattutina. Guida il Country Club di Brooklyn, Massachusetts.

McIlroy è diventato il suo giocatore numero uno giocando con la dinamite con il campione Masters 2021 Hidegi Matsuyama e la medaglia d’oro olimpica Sander Schaffel. Ha iniziato la ricerca di 5. Sebbene Colin Morikawa, John Rahm, Will Saladoris e Adam Scott siano due nomi importanti dietro i co-leader, i due non sono uguali dopo i loro primi round.

Brooks Copca è stato uno dei titoli dei giornali questo pomeriggio. Sta cercando di conquistare il suo quinto campionato importante quando vince il suo terzo US Open. Coppa inizia la sua carriera con lo scozzese numero 1 al mondo Scheffler e il campione di Blair Cameron Smith.

Grandi nomi, un campo da golf della vecchia scuola e una narrazione dilagante, gli US Open di quest'anno sono già progettati per essere uno da ricordare.