Classifica Charles Schwab Challenge 2022: Scotty Scheffler, numero 1 al mondo, ha il controllo dopo il round 3

La Charles Schwab Challenge di questa settimana è diventata un microcosmo del 2022: Scotty Scheffler prende il comando e tutti gli altri lo inseguono. Scheffler otterrà la sua quinta vittoria al Colonial Country Club domenica, dopo un vantaggio di due tempi su Brendan Todd e Scott Stallings, che sabato hanno abbattuto i 2 under 68.

La maggior parte dei giorni non sembra essere così. Scheffler ha avuto un inizio moderato con pozzanghere uguali di 8 e 6 piedi nelle prime due buche, e ha tirato un 35 uguale nella parte anteriore prima di rotolare nella parte posteriore. Domenica pomeriggio ha mostrato i primi due da quella parte come un uccello per assicurarsi un posto nella coppia finale, e alla fine ha chiuso con l’altro.

Questo non è insolito per Scheffler in questa stagione C’è Tradizionalmente un’esperienza diversa da quella che ha avuto su questo campo da golf. Il colonialismo non deve essere l’ideale per l’attuale campione del Masters – non è riuscito a finire tra i primi 50 in due partenze qui – ma non ha senso in sua presenza. Scheffler scende in campo dal tè al verde, e anche se finora ha fatto meglio, non è stato un riscaldamento di tutti i tempi nei primi tre round. In altre parole, questo vantaggio è stato costante domenica a seconda del divario tra lo Scheffler e il sacco da caccia medio e di quanto brillantemente colpisce la pallina da golf.

Diamo un’occhiata più da vicino a cosa è in pericolo domenica con Scheffler a Fort Worth.

Presidente

1. Scotty Scheffler (-11): Scheffler ha perso due brevi giorni di conversazione nelle Southern Hills una settimana fa quando ha mancato un taglio al PGA Championship, ma a parte questo Philip, ha posseduto interamente la stagione. I suoi ultimi due mesi sono stati quasi divertenti. Ha ottenuto una vittoria al Phoenix Open, seguita da un’altra vittoria al T7 e all’Arnold Palmer Invitational al Genesis Invitational. Ha terminato T55 a The Players prima di due vittorie al match play WGC-Dell Technologies e Masters. Il T15 di AT&T Byrne Nelson è sembrato un completo fallimento, il che ti farà sapere in quale fase sta suonando. Getta un altro successo domenica, un riscaldatore del vettore che diventa improvvisamente una delle migliori stagioni degli ultimi quattro decenni.

Inoltre, se vincerà il primo premio di 1,5 milioni di dollari, sarà la seconda stagione più ricca della stagione 2014-15 di Jordan Speith nella storia del PGA Tour, guadagnando oltre 12 milioni di dollari. Nota aggiuntiva: mancano ancora tre mesi alla stagione.

Altri concorrenti

T2. Scott Stallings, Brendan Todd (-9)

4. Harold Warner III (-8)

T5. John Who, Cam Davis, Chris Kirk, Patrick Reid (-7)



Come ho detto, la borsa del telaio non è d’élite. Nessuno di questi è in grado di vincere un evento PGA Tour, ma nessuno di loro causerà molta paura a Scheffler. Todd ha effettivamente sparato due colpi attraverso il Round of Field sabato e ha fatto tutti i suoi danni nei primi nove. Semmai, ha dimostrato che i giocatori hanno un numero da tirare, ma le probabilità di farlo quando uno dei giocatori in cima al tabellone cattura Scheffler non sono alte. Data Golf offre a Scheffler una probabilità del 55% di vincere il torneo.

Mito… di nuovo



Mito Pereira è stata la persona più triste la scorsa settimana. Ha raddoppiato l’ultima buca del campionato PGA quando una coppia l’avrebbe vinta e un boogie lo avrebbe portato ai playoff. Pereira ha gestito tutto bene Di conseguenza, tuttavia, gli ha fatto guadagnare molti fan in avanti e ora hanno la possibilità di tirare per il loro ragazzo domenica. Pereira è cinque ritardi dietro Scheffler, ma è indietro ogni secondo mentre Justin Thomas cerca di fare in questa classifica ciò che ha fatto una settimana fa: tornare da dietro e vincere.

Migliori contraddizioni e scelte

Scopri le nuove quote dopo 54 buche tramite il Caesars Sportsbook.

Scotty Scheffler: -140

Brendan Todd: 7-1

Scott Stallings: 9-1

Harold Warner III: 10-1

Patrick Reid: 22-1

Chris Kirk: 22-1

Cam Davis: 35-1

È difficile sapere cosa fare con questo. Il numero di Scheffler non è grande, ma sono sicuro che vincerà la partita e non mi fiderò dei ragazzi dietro di lui finché non raddoppierete i loro numeri. Prenderò un volantino a Reed o Kirk sul 22-1 o Cam Davis sul 35-1 e vedrò se gioca come domenica scorsa (non accadrà, ma qui è il gioco).