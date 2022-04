Classi WNBA Draft 2022 – Indiana Fever, Atlanta Dream, Washington Mystics High Scores

Il Bozza WNBA 2022 Quanto questo determinerà molto Febbre Indiana Migliorato dopo aver dominato il primo round con quattro scelte. C’erano un totale di sette scelte in Fever, e i giocatori che fanno il roster avranno l’opportunità di diventare sostituti non in franchising nei playoff dal 2016 in poi.

Con così tanti esami lunedì, non dovrebbe sorprendere che Fever sia in testa ai voti della WNBA di ESPN. Indiana Stanford lancia una palla curva alla maggior parte dei meteorologi nel prendere il controllo della Cardinal Guard Lexi Hull Al primo turno. Ma i giocatori che entrano con Fever Hunger vogliono fare la differenza e Hull ha quel tipo di personalità in campo.

Mentre è stata una notte frenetica per alcune squadre, The Cielo di Chicago Gli attuali campioni WNBA erano spettatori a causa della mancanza di selezioni. Il Collegamenti del Minnesota E Mercurio fenice C’erano quattro scelte tra di loro, tre delle quali erano al terzo round, quindi quelle scelte non facevano molta differenza.

Come erano tali squadre Sogno di Atlanta E Gli assi di Las VegasFair Monday, chi ha scambiato per ottenere obiettivi specifici per il draft day? Fatto Mistici di Washington Fare l’azione giusta nell’affrontare la scelta n. 1?

Ecco i nostri voti WNBA Draft 2022, che li dividono tutti.

Scelta: 2. Nalisa Smith, Baylor, PF; 4. Emily Enstler, Louisville, PF; 6. Lexi Hull, Stanford, SG; 10. Regina Expo, Baylor, C; 20 Testhany Henderson, Carolina del Sud, PG; 25. Amaziah Williams-Holiday, Stato di Jackson, C; 34. Alì BadbergIndiana, SG

Il direttore generale Lynn Dunn ha detto che vuole che giocatori giovani e energici portino nell’autodifesa e sembra averlo capito. Hull è stato sorprendentemente terzo nelle quattro scelte del primo round di Fever, ma Dunn crede chiaramente nel suo motore. Hull ha rubato i Cardinals (78) in questa stagione. Smith ed Ebo sono stati compagni di squadra a Baylor per quattro stagioni, quindi portano chimica. Il sempre in movimento Engstler è una forza difensiva e gioca come se fosse stato creato per competere con Ton.

Anche dopo una brillante performance nelle ultime quattro, Henderson è passato al secondo round. Ma se riesce a fare la lista, Henderson giocherà anche il tipo di difesa che cerca l’influenza. Williams-Holiday sarà difficile da individuare in un roster, ma la sua scelta ispira HBCU ovunque.

Scelta: 1. Reno Howard, Kentucky, SG; 15. Nass HillmonMichigan, PF

Dream ha una nuova gestione e un nuovo personale di formazione, e sapevano chi volevano in Howard ed erano disposti a scambiare per prenderla. Il sogno di farlo dovrebbe ispirare Howard a rendersi conto di quanto si affidasse a lui. Essere la scelta numero 1 è una grande eredità e Howard ha la capacità di ricoprire quel ruolo. L’allenatore di New Dream Tanisha Wright è molto apprezzato per la sua leadership e difesa come giocatrice della WNBA e dovrebbe essere un ottimo mentore per Howard.

Il fatto che Hillmon sia stato selezionato al secondo turno perché era un giocatore straordinario come se fosse al college conferma che le squadre della WNBA sono preoccupate per le sue dimensioni e il suo raggio di tiro. Ciò che non riescono a misurare completamente è il suo cuore e la sua maturità: entrambi non sono in classifica. Queste qualità dovrebbero aiutarla a ottenere un posto nel roster e dimostrare che può continuare ad aumentare il gioco.

Scelta: 3. Shakira Austin, Ole signorina, C; 14. Cristina WilliamsYukon, SG

Gli affari hanno funzionato per Mystics: occuparsi del pix n. 1 gli è valso un giocatore Elite Post ad Austin e il cielo era il limite se progrediva costantemente come professionista. E Washington ha un’ulteriore scelta per scegliere la Williams, che ha la discendenza dello Yukon.

Gli alti e bassi della Williams al college sono sempre stati alti, ma il record degli ex Huskies in campionato va oltre l’interesse. A Washington, può prosperare senza troppe pressioni.

Scelta: 9. Ray Burrell, Tennessee, SG; 16. Gianna Smith, Louisville, SG; 19. Olivia Nelson-Otoda, Yukon, C; 27. Amy AtwellHawaii, San Francisco

Sparks stanno uscendo dalla delusione di non andare ai playoff dell’anno scorso. Ma hanno fatto grandi mosse fuori stagione ottenendo Liz Combage E Sennathy Carter, E può potenzialmente soddisfare alcuni dei requisiti. Burrell ha buone dimensioni e abilità sulla fascia, e sia Smith che Nelson-Otoda hanno esperienza negli ultimi quattro.

Atwell, il giocatore del Big West di quest’anno, vale la pena dare un’occhiata al campo. Non tutti fanno la lista, ma gli Spark hanno usato di più i loro spazi di bozza.

Scelta: 5. Nair Sapally, Oregon, PF; 18. Lorela Cubaz, Georgia Tech, PF; 29. Chica Cone, Mali, c

La libertà aveva bisogno di dimensioni e forza dentro, e loro ce l’hanno. Sabali, se riesce a mantenersi in salute, potrebbe essere usata dalle guardie di New York come altro bersaglio.

Cuba è stata l’ospite della prima vittoria della difesa della Georgia Tech. Cohn è andato più tardi del previsto, ma ha 19 anni e potrebbe essere un giocatore per il futuro di Liberty.

Scelta: 12. Con Nia Cloud, Stato del Michigan, SG; 24. Giordano Lewis, Baylor, Figi; 36. Kiara SmithFlorida, SG

Forte marcatore con Cloud, Lewis è un buon distributore. È sempre una partita di numeri con una lista, ma avere più giovani in profondità in difesa è favorevole al sole. Smith è una scelta per il futuro poiché ha subito un infortunio al ginocchio alla fine della stagione durante il torneo SEC di marzo.

Scelta: 7. Veronica Burton, nord-ovest, PG; 30 Gelsomino Tiki, Delaware, SG; 31. Jazz BondFlorida del nord, PF

Considerando tutte le selezioni del progetto di Wings negli ultimi due anni, non hanno avuto molto posto nella lista. Ma ottengono solo buoni voti agli esami di Burton. Per tre volte quest’anno il difensore dei Big Ten aggiunge un perimetro di asperità alla fine del campo richiesto ai Wings.

Vuoi avere più possibilità di catturare giocatori come Tiki e Bond, ma la crisi dei numeri di roster è dolorosa.

Veronica Burton, che lunedì è arrivata 7a assoluta nel Draft WNBA, dovrebbe fare il suo debutto come presenza difensiva di Dallas in questo momento. Alex Nahorniak-Svensky / NBAE tramite Getty Images

Scelta: 17. Elisa Gunane, Stato NC, C; 21. Evina Westbrook, UConn, PG; 33. Jade Melbourne, Australia, PG

Kunane potrebbe essere il miglior tiratore da 3 punti dei centri del draft. Anche se cade al secondo turno, se riesce a fare la lista delle tempeste, ha molte possibilità di trovare la sua strada nella WNBA.

Alcuni pensavano che Westbrook potesse andare un po’ oltre con le sue dimensioni di 6 piedi e la capacità di essere una guardia combinata. È una giocatrice che gioca sempre forte e fa la differenza. Melbourne ha 19 anni ed è una scelta per il futuro.

Scelta: 8. Mia Hollingshet, Colorado, PF; 11. Kirsten Bell, Costa del Golfo della Florida, SG; 13. Kyla fa notare, LSU, PG; 23 Ayesha Sheppard, Virginia Tech, SG; 35. Fastin IfuaLSU, C

Questo grado può cambiare, ma si riduce a: Asus ha fatto un accordo con il Minnesota domenica, no. Per ottenere gli esami 8 e 13; Hanno fatto un uso eccessivo di quelle scelte? Se Hollinsheet Aces si dimostra buono come pensano, sì. In caso contrario, la qualità potrebbe non essere molto accurata.

La dimensione della campana per il perimetro dovrebbe essere un buon pickup. Hollingshed, Pointer, Sheppard e Aifuwa sono tutti studenti del quinto anno, quindi portano maturità, anche se è probabile che non tutti rimangano.

Scelta: 22. Kyla Jones, Stato NC, SF; 28. Hanna SjervanDakota del Sud, c

Numero esami 2023. Scambiando le scelte 8 e 13 con gli assi, Lynx ha chiarito che questa bozza non sarebbe stata un grosso fattore per loro. Ha senso considerando il loro spazio limitato sul cappuccio. Jones e Sjவன்rven sono grandi lavoratori con eccellenti stagioni universitarie, raggiungendo NC State Elite Eight e South Dakota The Sweet 16. Vale la pena vedere entrambi al campo, ma entrare nella lista può essere difficile per chiunque.

Scelta: 26. Maya Dodson, Notre Dame, PF; 32. Macy WilliamsIUPUI, C

Mercury è in una situazione come Lynx, non si aspetta molto da questa bozza. Entrambe le selezioni Phoenix erano al terzo round. Mentre Britney Greiner è stata detenuta a tempo indeterminato in Russia, ha scoperto che Mercury sarebbe andato dagli adulti con le loro scelte, e sia Dodson che Williams hanno avuto buone stagioni. Ancora una volta, i posti nel roster sono un premio, ma entrambi soddisfano almeno un requisito.