CBO: Il perdono del prestito studentesco di Biden costerà $ 400 miliardi

Il piano della Casa Bianca per cancellare il debito del prestito studentesco costerebbe a decine di migliaia di mutuatari americani circa 400 miliardi di dollari, secondo una nuova stima rilasciata dal segnapunti apartitico del Congresso. Scorekeeper ha anche scoperto che un piano della Casa Bianca per estendere temporaneamente una moratoria esistente sui pagamenti dei prestiti studenteschi costerebbe circa $ 20 miliardi.

La nuova stima aggiungerà nuovo carburante al dibattito sulla decisione del presidente Biden sul prestito studentesco, acclamata dai sostenitori ma immediatamente attaccata dai legislatori repubblicani come un uso dispendioso e inefficiente del denaro del governo. Biden ha annunciato la sua amministrazione ad agosto Fino a $ 20.000 saranno esentati sui prestiti agli studenti per i mutuatari della classe media e bassa.

I fautori della cancellazione del prestito studentesco hanno sostenuto in passato che stime simili sovrastimano il costo della polizza per il governo federale perché molti mutuatari non rimborseranno i prestiti anche se il governo federale è adeguatamente obbligato a restituirli.

La stima del Congressional Budget Office esclude una mossa della Casa Bianca per tagliare l’importo mensile in una sola volta. La politica costerebbe altri 120 miliardi di dollari, secondo le stime del Committee for a Responsible Federal Budget, un think tank con sede a Washington che si è opposto alla politica di Biden.

“Il presidente ha annunciato l’azione esecutiva più costosa della storia senza un punteggio e ora stiamo vedendo quanto sarà costosa questa politica”, ha affermato Mark Goldwyn, vicepresidente senior per le politiche presso la commissione per un bilancio federale responsabile. , in un’intervista prima del rilascio della partitura. READ Tekashi 6ix9ine attacca DJ a Dubai, si vendica

Più di 40 milioni di americani potrebbero ricevere una qualche forma di sgravio del prestito studentesco nell’ambito del piano di Biden. Secondo la Casa Bianca, circa la metà di loro può cancellare completamente il proprio debito. La direzione stima che il 60 percento dei mutuatari si qualifichi per ridurre il proprio prestito di $ 20.000. Bell GrantsAssistenza federale agli studenti a basso reddito come studenti universitari.

La pubblicazione del rapporto CBO ha ravvivato un dibattito di lunga data tra gli economisti su come calcolare correttamente il costo della cancellazione del debito. Parlando ai giornalisti lunedì, alti funzionari dell’amministrazione hanno sottolineato la smentita della CBO secondo cui le stime erano “altamente incerte” a causa dell’ampia gamma di stime di quanto i mutuatari avrebbero rimborsato. I funzionari dell’amministrazione ritengono inoltre che CBO abbia sopravvalutato il costo del programma perché molti mutuatari idonei non si qualificherebbero per il condono del prestito come raccomandato da CBO a causa delle barriere alla domanda. I funzionari hanno parlato in condizione di anonimato per spiegare le discussioni interne alla Casa Bianca sulla politica. Le stime del CBO si basano sulla partecipazione del 90 percento di mutuatari idonei.

Il portavoce della Casa Bianca Abdullah Hassan ha dichiarato: “Il programma di sgravio dei prestiti studenteschi dell’amministrazione Biden-Harris offre respiro a milioni di famiglie lavoratrici”. “Dà alle persone alle prese con il debito studentesco un po’ più facile di avviare un’impresa, acquistare la prima casa o pagare le bollette mensili”.

Bharat Ramamurthy, vicedirettore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, ha detto ai giornalisti il ​​mese scorso che la politica di cancellazione ridurrebbe le entrate medie annue del programma di prestito studentesco di $ 24 miliardi all’anno nel prossimo decennio. READ I funzionari del Tour de France hanno confuso la fase 10 | I manifestanti sono stati trascinati fuori strada durante il Tour de France

CBO ha scoperto che un cambiamento di politica avrebbe un impatto simile sui flussi di cassa annuali per il governo federale, ma gli analisti di bilancio in genere stimano il costo di un nuovo programma in base a come cambierà il deficit federale a lungo termine. Goldwyn ha affermato che la tipica politica di riferimento di 10 anni del budget aumenterebbe il deficit di circa $ 400 miliardi perché questi cambiamenti politici sono imminenti.

Una recente analisi del Census Bureau ha rilevato che le donne di colore e ispaniche potrebbero trarre il massimo vantaggio da una politica di cancellazione una tantum. Entrambi i gruppi hanno una quota sproporzionata di debito educativo rispetto ai loro coetanei.

I funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i tipici mutuatari neri vedrebbero i loro saldi tagliati di quasi la metà e più di un beneficiario di Pell su quattro avrebbe cancellato i propri prestiti prima di poter utilizzare i $ 10.000 extra.

Secondo il Dipartimento dell’Istruzione, il reddito di quasi 8 milioni di mutuatari è già stato depositato presso il dipartimento. Tutti gli altri devono presentare domanda Ai primi di ottobre, Quando l’agenzia prevede di rilasciare il modulo.

I legislatori del GOP e i procuratori generali dello stato hanno affermato che stanno esplorando la possibilità di una causa per cambiare la politica prima che entri in vigore. Un gruppo conservatore, il Job Creators Network, ha affermato che intende citare in giudizio l’amministrazione una volta che la guida del Dipartimento dell’istruzione sarà pubblicata.

“La stima dei costi di 400 miliardi di dollari del CPO mostra che questa amministrazione ha perso ogni senso di responsabilità fiscale”, ha affermato il rappresentante Virginia Foxx (NC), il primo repubblicano nella commissione per l’istruzione della Camera. “Invece di lavorare con il Congresso per abbassare i costi del college, il presidente Biden ha scelto di seppellire il popolo americano sotto il nostro debito insostenibile”. READ 40 La migliore scopa elettrica senza filo del 2022 - Non acquistare una scopa elettrica senza filo finché non leggi QUESTO!

Il leader della maggioranza al Senato Charles E. Schumer (DNY) e la senatrice Elizabeth Warren (D-Mass.), che hanno guidato la politica di cancellazione del debito, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta con ipotesi basate sull’analisi CBO.

“È chiaro che il blocco delle retribuzioni dovute alla pandemia e la cancellazione dei prestiti studenteschi sono politiche che dimostrano come il governo può e dovrebbe investire nei lavoratori, non nelle società ricche e miliardarie”, hanno affermato la coppia.

Alcuni economisti hanno avvertito che gli oppositori della politica spesso sopravvalutano il suo prezzo. Marshall Steinbaum, un economista dell’Università dello Utah, afferma che la sua ricerca mostra che oltre il 60 per cento dei prestiti studenteschi in sospeso sono aumentati in arretrato nel tempo, molti dei quali non pagati.