Carlo si autoproclamò re d’Inghilterra in una cerimonia storica

Re Carlo è stato ufficialmente annunciato come nuovo re della Gran Bretagna durante una cerimonia al St James’s Palace di sabato, quando ex primi ministri, vescovi e altri politici hanno cantato “Dio salvi il re”.

Morte della regina Elisabetta all’età di 96 anni Giovedì, 70 anni dopo, il treno segnerà una settimana di lutto nazionale e funerali di stato, la più longeva e la più coreografata.

Charles, 73 anni, è succeduto alla madre giovedì, ma sabato si è riunito un consiglio di adesione per annunciare la sua successione, con suo figlio ed erede William, la moglie Camilla e il nuovo primo ministro britannico Liz Truss tra i firmatari della dichiarazione.

Carlo fece il suo annuncio personale: “Ora dedico il resto della mia vita al compimento del difficile compito che mi è stato affidato e prego per la guida e l’assistenza dell’Onnipotente”.

La dichiarazione è stata letta pubblicamente in altre capitali del Regno Unito – Edimburgo in Scozia, Belfast nell’Irlanda del Nord e Cardiff in Galles – e altrove.

I tributi si sono riversati in patria e in tutto il mondo per la morte del monarca più longevo della Gran Bretagna, Elisabetta. I segni sono stati usati per celebrare la sua vita, con edifici in Europa, America e Africa illuminati nei colori rosso, bianco e blu del Regno Unito.

In Gran Bretagna, la gente si è radunata fuori dai palazzi reali nelle prime ore del sabato mattina, con migliaia di persone che sono arrivate a Buckingham Palace per rendere omaggio alla regina e a Carlo, che è stato proclamato re nel vicino St James’s Palace.

“È un momento toccante nella storia del nostro paese”, ha affermato Ian Bilbo, 54 anni, design manager. “(Siamo) qui per farne parte e rendere omaggio alla defunta regina e al nuovo re”.

Carlo è il re e capo di stato del Regno Unito e di altri 14 territori, tra cui Australia, Canada, Giamaica, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.