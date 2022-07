California Oak Fire: un incendio in rapida crescita brucia più di 15.000 acri nelle case vicino allo Yosemite National Park

“Il comportamento del fuoco che stiamo vedendo in questo incidente è davvero senza precedenti”, ha detto il capo del battaglione del fuoco di Cal Fire John Heggie dell’Oak Fire, che ha bruciato oltre 16.700 acri e distrutto almeno sette strutture. “Si muove così velocemente e il tempo di reazione per far uscire le persone è breve perché quel fuoco si sta muovendo così velocemente”.

Almeno 3.000 persone sono state costrette a evacuare le loro case a causa dell’incendio Un comunicato stampa Sabato dall’ufficio del governatore Gavin Newsom da quando è iniziato venerdì ai piedi della Sierra Nevada.

In tutto, più di 2.500 persone stanno combattendo l’incendio, contenuto al 10%. Lunedì secondo un aggiornamento di Cal Fire . Gli equipaggi utilizzano una dozzina di elicotteri, 281 autopompe e 46 tender d’acqua, che vengono utilizzati per trasportare grandi quantità di acqua, ha affermato l’agenzia.

I funzionari, ha aggiunto Heggie, stanno facendo del loro meglio per collaborare con le forze dell’ordine e avvisare i residenti quando devono evacuare.

“Ma la realtà è che si muove così velocemente, non lascia molto tempo alle persone e a volte devono andarsene con la maglietta di dosso”, ha detto. “Ma la loro vita, la sicurezza è la cosa più importante.” Un aggiornamento di Cal Fire lunedì ha affermato che l’incendio era “attivo in alcune aree” a partire da domenica notte “a causa di combustibili secchi morti e abbattuti”. L’agenzia ha abbassato il numero di strutture distrutte a sette da 10 e il numero di strutture danneggiate da cinque a zero, definendo le cifre precedenti una “stima preliminare”. Tra coloro che hanno perso la casa c’erano Jane e Wes Smith, il cui figlio Nick Smith ha detto alla CNN che i suoi genitori erano rimasti “con i vestiti sulla schiena e le scarpe ai piedi”. READ La Disney sospende le donazioni politiche in Florida “È molto triste vedere la casa in cui sono cresciuta e in cui sono cresciuta”, ha detto. “Colpisce duro.” Mentre suo padre era impegnato a lavorare sul fuoco come vice sceriffo della contea di Mariposa, Smith ha detto che sua madre ha avuto solo il tempo sufficiente per montare a cavallo prima di fuggire dalla zona. Ora, la coppia sta con amici e familiari mentre si riprendono dalla perdita. iniziò Smith GoFundMe A sostegno della guarigione dei suoi genitori, “37 anni di ricordi, generazioni di tesori di famiglia e innumerevoli oggetti sentimentali. Anche se questi sono oggetti, perderli tutti in un batter d’occhio è devastante”. L’intensità degli incendi è un “risultato diretto” del cambiamento climatico, afferma il funzionario Sabato Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per la contea di Mariposa, citando migliaia di residenti sfollati, case distrutte e infrastrutture critiche minacciate. Presso la Mariposa Elementary School sono stati allestiti un centro di evacuazione e un piccolo rifugio per animali. Il quartiere fieristico della contea e il rodeo di Corscold fungono da rifugi per animali di grossa taglia. Ufficio dello sceriffo Aree della Sierra National Forest, che fiancheggiano e si sovrappongono parzialmente alla contea di Mariposa, chiuse al pubblico a causa di incendi, Servizio forestale dichiarato Domenica. “Il comportamento al fuoco consiste nel fiancheggiare, sostenere e strisciare attraverso i sistemi forestali nazionali, le strade e le aree ricreative”, ha pubblicato l’agenzia sul suo sito web. “Questa chiusura sosterrà la sicurezza pubblica tenendo i membri del pubblico lontani da aree pericolose di ustione e consentirà alle risorse antincendio di combattere l’incendio senza l’interferenza del pubblico”. L’Oak Fire è il più grande degli incendi che bruciano in California, alimentato da condizioni di siccità prolungate in gran parte dello stato, bruciando rapidamente e lasciando dietro di sé vegetazione fragile e sottobosco. READ Decine di migliaia di residenti di Sydney hanno detto di evacuare mentre la pioggia inonda i sobborghi L’incendio sta influenzando anche il tempo in altri stati. Il National Weather Service di Portland, nell’Oregon, ha affermato in un tweet che le alte temperature potrebbero essere influenzate o ridotte se il fumo dell’Oak Fire raggiungesse la loro città. Hecky ha notato che la prevalenza di incendi in tutto lo stato e in tutto il West americano negli ultimi anni è “sintomatica: brucia con tale velocità e intensità”, ha detto Hecky, della siccità prolungata e degli esseri umani. – Ha causato il cambiamento climatico. “Posso dirvi che questo è un risultato diretto del cambiamento climatico”, ha detto. “Non puoi avere una siccità di 10 anni in California e aspettarti che le cose rimangano le stesse. Stiamo pagando il prezzo ora per quei 10 anni di siccità e cambiamento climatico”. A causa del cambiamento climatico, gli incendi boschivi stanno diventando più frequenti e gravi. Le fiamme bruciano più a lungo dove si verificano sempre Secondo un rapporto È stato rilasciato all’inizio di quest’anno dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e si è acceso in luoghi inaspettati. “Quel carburante morto e la siccità risultanti dal cambiamento climatico stanno guidando questi, quelli che ora chiamiamo ‘mega incendi’”, ha detto Hecki. Negli anni passati, il fuoco “non è mai cresciuto a questo ritmo o in questa misura”, ha detto. “Ora”, osservò, “questo è comune”. fuoco di pietra D’accordo Gli esperti affermano che le stagioni più lunghe degli incendi nello stato stanno iniziando a durare tutto l’anno, un risultato diretto del cambiamento climatico. Vigili del fuoco nel sud della California Quest’anno è stata un’estate difficile Anche se le squadre dei vigili del fuoco sperimentano carenza di manodopera a fronte di estati più calde e secche e un aumento della frequenza degli incendi.

Stella Chan, Chris Boyd, Sarah Smart e Michael Watson della CNN hanno contribuito a questo rapporto.