Buffalo Blizzard 2022: la neve effetto lago seppellisce il nord di New York

Bufalo, New York — Parti di New York hanno finalmente preso una pausa domenica dopo che una tempesta ha scaricato giorni di neve su paesi e città a est del lago Erie e del lago Ontario.

Molte attività commerciali sono state chiuse nelle aree più colpite, ma le autostrade sono state riaperte e le restrizioni di viaggio sono state revocate in molte aree, anche se lunedì mattina erano previste fino a 2 piedi (0,6 metri) di neve in alcune parti del lago. Una posizione ampiamente evitata nei turni precedenti.

“Questa è una tempesta storica. Senza dubbio, è uno dei libri dei record”, ha detto domenica il governatore di New York Cathy Hochul in una conferenza stampa.

La neve ha iniziato a cadere giovedì nelle città a sud di Buffalo. Sabato, il National Weather Service ha registrato 77 pollici (196 cm) a Orchard Park, sede dei Buffalo Bills della NFL, e 72 pollici a Natural Bridge, un villaggio vicino a Watertown all’estremità orientale del lago Ontario.

Simili tempeste di più giorni hanno portato maggiori nevicate a New York in passato, ma la ferocia della tempesta di venerdì ha minacciato il record dello stato per la maggior parte delle nevicate in 24 ore: 50 pollici (127 centimetri) a Camden, New York, il 1° febbraio 1966.

Jason Alumbach, un meteorologo del National Weather Service con sede a Buffalo, ha affermato che è troppo presto per dire se qualcuna delle nevicate di quest’anno supererà quel record.

Hochul chiede una dichiarazione di disastro federale per le aree colpite, che sbloccherebbe alcuni aiuti. Ha detto che gli equipaggi stanno controllando i residenti dei parchi di case mobili in aree con abbastanza neve da far crollare i tetti.

La partita di calcio di domenica tra Buffalo Bills e Cleveland Browns è stata spostata a Detroit a causa della forte nevicata.

New York non è una novità per la drammatica neve effetto lago, che si verifica quando l’aria fredda raccoglie l’umidità dall’acqua calda e poi la rilascia in fasce di neve portata dal suolo.

La tempesta di questo mese è stata almeno la peggiore dello stato dal novembre 2014, quando alcune comunità a sud di Buffalo sono state colpite da 2 metri di neve per tre giorni, crollando i tetti e intrappolando i conducenti su nuove strade. Autostrada statale di York.

———-

* Scarica l’app AccuWeather

* Anche AccuWeather

* Seguici su YouTube

* Altre notizie locali

* Iscriviti alle newsletter gratuite

* Scarica l’app abc7NY per gli avvisi sulle ultime notizie

Invia foto e video meteo

Hai foto o video meteo da condividere? Invia a Eyewitness News utilizzando questo modulo. Si applicano i termini di utilizzo.