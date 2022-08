Brian Robinson Jr. dei Commanders è in condizioni stabili dopo la sparatoria

Lascia un commento su questa storia Commento

Il comandante di Washington Brian Robinson Jr. è in condizioni stabili dopo essere stato colpito a colpi di arma da fuoco agli arti inferiori durante un tentativo di furto d’auto o rapina a mano armata a Washington, DC, ha detto un portavoce della polizia. Il portavoce, Dustin Sternbeck, ha confermato che Robinson è stato ucciso e che la sparatoria è avvenuta poco prima delle 18:00 di domenica nell’isolato 1000 di H Street NE. Robinson è stato colpito due volte e portato in ospedale per le cure. Non si ritiene che le ferite siano pericolose per la vita.

La polizia sta indagando se l’incidente sia stato una rapina a mano armata o un tentativo di furto d’auto. Hanno detto di aver recuperato una pistola nel blocco 700 della 10th Street NE – circa un isolato a sud di dove è avvenuta la sparatoria – e stavano cercando due giovani con i dreadlock lunghi fino alle spalle. Uno indossava una camicia nera o marrone con un sorriso giallo. Non erano immediatamente disponibili ulteriori dettagli.

“Abbiamo appreso che Brian Robinson Jr. è stato vittima di un tentativo di rapina a mano armata o furto d’auto a Washington, DC”, hanno detto i comandanti in una dichiarazione domenica notte. “Ha subito ferite mortali ed è attualmente in cura in ospedale dove gli ufficiali della squadra sono sul posto con lui. Ti chiediamo di rispettare la privacy di Brian in questo momento.

Una squadra di comandanti, l’allenatore Ron Rivera, era con Robinson in ospedale, ha detto una persona che ha familiarità con la situazione. I proprietari del team Daniel e Tanya Snyder, il presidente Jason Wright, il direttore generale Martin Mayhew, il direttore medico Tony Casolaro e il direttore della salute mentale Barbara Roberts erano con Robinson e la sua famiglia. READ Coach Todd Bowles - Tom Brady lontano dai Tampa Bay Buccaneers per "affrontare alcune questioni personali"

“Ho finito di visitare [with] Brian”, ha twittato Rivera domenica sera. “È di buon umore e voglio ringraziare tutti per le parole gentili, le preghiere e il supporto. Vuole che i suoi compagni di squadra sappiano che apprezza tutti coloro che si mettono in contatto con loro, ama tutti e presto tornerà a fare ciò che sa fare meglio .

Robinson, 23 anni, è stato arruolato dai generali nel terzo round di quest’anno fuori dall’Alabama. Ha concluso la sua carriera universitaria al 10 ° posto nella storia di Crimson Tide con 29 touchdown su corsa e 11 ° con 2.704 yard su corsa. Ha impressionato per tutta la stagione con i Chiefs, quindi avrebbe dovuto svolgere un ruolo più importante nell’attacco quando la stagione regolare inizierà l’11 settembre.

Il novizio viaggiava con i generali L’ultima partita di preseason di sabato è a Baltimora Ma non ha giocato a fianco dei titolari della squadra. Giocando a tempo limitato nelle prime due partite di preseason, Robinson ha avuto 14 carry per 57 yard e un touchdown e due catture per 15 yard.