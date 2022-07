Boris Johnson difende le misure mentre altri alleati conservatori si dimettono

Segnaposto quando vengono caricate le azioni dell’articolo

LONDRA – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha lottato per la sua carriera politica mercoledì mentre ministri e aiutanti hanno continuato a lasciare il suo governo e un ex alto ministro di gabinetto ha criticato aspramente la leadership di Johnson. Johnson ha cercato di andare avanti dai drammatici eventi di martedì, che hanno visto le dimissioni bomba di due dei suoi alti ministri di gabinetto, il cancelliere Rishi Sunak e il segretario alla salute Sajid Javid, entrambi i quali hanno le proprie basi di potere nel partito. Essere futuri contendenti alla leadership.

Gli sforzi di Johnson per ricoprire rapidamente ruoli di primo piano e, nonostante sia ancora junior, non hanno fermato un’ondata di dimissioni. Entro 24 ore, 26 politici conservatori si sono dimessi dalle loro posizioni per protestare contro la leadership di Johnson.

Le dimissioni seguite a una serie di scandali hanno sollevato molte domande: quanto tempo potrà sopravvivere Johnson? È questo Il gioco finale Per Johnson? C’è un modo per farlo uscire?

In un’ardente sessione del settimanale Prime Minister’s Questions, Johnson ha respinto le richieste di dimissioni.

ho chiesto Johnson ha detto che si sarebbe dimesso se non avesse potuto continuare a governare se ci fossero circostanze che gli avrebbero richiesto di dimettersi, ha detto un collega conservatore. “Ovviamente, il compito di un primo ministro in una situazione difficile, quando ti viene dato un mandato enorme, è andare avanti, ed è quello che farò”.

In segno dell’umore della sessione, a un certo punto un gruppo di legislatori laburisti dell’opposizione ha gridato “ciao” a Johnson. READ Classifica degli US Open 2022: copertura in tempo reale, punteggi del golf di oggi, aggiornamenti dal primo round al The Country Club

Javid, l’ex segretario alla salute dimissionario, ha lanciato una feroce critica al premier, dicendo al parlamento che “ha trovato impossibile camminare sul filo del rasoio tra lealtà e onestà negli ultimi mesi”. Ha detto che figure di spicco gli hanno detto alla fine dell’anno scorso che non si stavano svolgendo feste di Downing Street durante il blocco della pandemia. L’indagine della polizia su “Particate” si è conclusa 126 sanzioneDi cui uno per Johnson.

Javid ha aggiunto: “Ancora una volta questa settimana, abbiamo motivo di mettere in dubbio la verità e l’integrità di ciò che ci è stato detto”, ha detto, riferendosi a uno scandalo separato che coinvolge Chris Fincher, che recentemente si è dimesso dalla carica di vice capo frusta in seguito al suo accusa. Ubriaco ha aggredito due persone. Downing Street inizialmente ha affermato che Johnson non era a conoscenza di alcuna accusa di cattiva condotta quando ha offerto al primo ministro Pincher un incarico chiave nel governo, ma in seguito ha ammesso che Johnson era a conoscenza di un’indagine nel 2019 che ha confermato lamentele simili.

Le dimissioni dei massimi ministri del Regno Unito e la difficile situazione del governo del primo ministro Boris Johnson hanno dominato i titoli dei giornali britannici il 6 luglio. (Video: Reuters)

“Il problema inizia dall’alto”, ha detto Javid.

Mentre Javid parlava, un altro ministro si è dimesso.

La maggioranza del pubblico britannico pensa che Johnson dovrebbe gettare la spugna. UN Sondaggio YouGov Un sondaggio pubblicato martedì ha mostrato che il 69% dei britannici ha affermato che Johnson dovrebbe dimettersi, inclusa la maggioranza degli elettori conservatori (54%). READ Intervista ad Amber Heart: l'attore Savannah Kudry dice al Today Show di "amare ancora" Johnny Depp, ma teme che la farà nuovamente causa

Solo il 18 percento dei britannici afferma che Johnson dovrebbe rimanere.

Johnson ha chiarito – e spetta a lui – che rimarrà dov’è. Secondo le attuali regole del Partito conservatore, non c’è modo formale per i critici di Johnson di estrometterlo rapidamente. Perché Johnson è sopravvissuto – per un pelo – A Un voto di sfiducia Dal suo partito il mese scorso, è stato ufficialmente escluso da ulteriori sfide del partito per un anno.

Rob Ford, un esperto politico dell’Università di Manchester, ha affermato che il voto sulla Brexit ha tracciato parallelismi con il 2016, quando ci furono dimissioni di massa dal governo ombra laburista dell’opposizione volte a fare pressioni sul leader laburista Jeremy Corbyn. Alcuni leader potrebbero aver letto la stanza e deciso di andarsene, ha detto Ford, sottolineando che Corbyn non sarà leader fino alla primavera del 2020.

“Allo stesso modo, con Johnson, c’è un’opposizione diffusa alla sua leadership. Hai un leader che non cede alle pressioni informali e l’unico meccanismo formale che hai non è disponibile. Quindi sei in una situazione disperata”, ha detto Ford.

Si è parlato molto in questi giorni di come cambiare le regole del partito. Nei prossimi giorni, i legislatori conservatori eleggeranno nuovi membri del potente comitato del 1922, che stabilisce le regole. Alcuni di coloro che si battono per i ruoli hanno suggerito di sostenere la concessione di un altro voto di sfiducia.

Nel frattempo, il numero delle dimissioni, compresi gli ex lealisti, ha continuato a crescere. Gli analisti affermano che Johnson è fortunato perché le ragioni dichiarate della perdita di fiducia sembrano essere diverse: i suoi critici non si sono uniti attorno a un problema, come hanno fatto coloro che hanno aiutato a cacciare il predecessore di Johnson, Theresa May, quando lo hanno estromesso. . READ Il Parlamento ha approvato un disegno di legge per fornire protezione alle famiglie dei giudici della Corte suprema

Mentre Johnson potrebbe rimanere attivo fino a quando non si terrà un altro voto di fiducia, Ford ha affermato che le possibilità che guidasse il Partito conservatore alle prossime elezioni generali, previste per il 2025, erano scarse.