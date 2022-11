Black Friday per PS5: Walmart ha ora in stock le console PS5

Dopo una breve pausa, i bundle di God of War per PS5 sono tornati per il Black Friday di Walmart. Se stai cercando una PS5 per te o il regalo di Natale definitivo, ora hai la possibilità di averne una. Questo è il miglior affare del Black Friday su PS5 e non è nemmeno un vero affare. Ma a chi importa! Acquistare una PS5 è finalmente facile.

Per ora, le console PS5 sono gli unici bundle di God of War, ma va bene, perché siamo onesti: comprerai comunque il gioco. Walmart ha aggiunto un pulsante “Acquista ora” se hai un account, così puoi agire ancora più velocemente.

Ottieni subito la PS5 su Walmart

Le PS5 disaggregate sono disponibili a un prezzo più alto rispetto al loro prezzo consigliato, quindi non sprecare tempo e denaro.

Quando i pacchetti sono stati pubblicati per la prima volta, dovevi avere Walmart+, ma non è più così. Puoi ancora iscriverti a Walmart + per vantaggi futuri, ma per ora la PS5 è aperta a chiunque sia disposto ad aspettare nella linea virtuale.

Walmart+ costa $ 12,98 al mese o $ 98 all’anno.

Amazon ha PS5 in stock?

Questa è una domanda interessante. Per quanto riguarda il Black Friday, Amazon non ha nulla nella manica quando si tratta di PS5 (almeno, che non sappiamo). Tuttavia, puoi iscriverti all’invito PS5 sui vari SKU PlayStation 5 elencati di seguito. Da quello che abbiamo visto da IGNDeals su Twitter e dai nostri rapporti, questi inviti stanno uscendo abbastanza rapidamente.

Inviti Amazon Playstation 5

Quando sarà in vendita la PS5 su Walmart per il Black Friday?

Lunedì 21/11 alle 12:00 ET su Walmart.com solo per i membri Walmart+

Lunedì 21/11 alle 19:00 ET su Walmart.com

Black Friday, 25/11, nei negozi

La disponibilità delle console PlayStation 5 è una delle tante offerte del Black Friday per PS5, anche se non è proprio un affare a prezzo pieno. Ma batte i prezzi degli scalper!