Biden si reca a Porto Rico e in Florida per valutare i danni causati dalla tempesta

I leader di entrambe le parti hanno una lunga storia di visite in aree disastrate per dimostrare di comprendere la portata della crisi e che i pregiudizi politici non possono determinare quanti aiuti ottiene uno stato. L’ex presidente George W. Bush è stato criticato per aver sorvolato la devastazione che ha causato a New Orleans. Uragano Katrina Nel 2005 e, inizialmente, il tour dei danni a terra.

Ma la verità è che è difficile per i presidenti visitare troppo presto dopo un disastro. La loro presenza, insieme a un gran numero di veicoli, agenti dei servizi segreti, sicurezza della polizia locale e altro personale, può distrarre dagli sforzi per recuperare e ricostruire.

Dopo aver visitato il quartier generale della Federal Emergency Management Agency giovedì dopo l’atterraggio dell’uragano Ian, il sig. Biden ha detto che viaggerà il prima possibile per supportare i primi soccorritori locali e i funzionari federali che stanno già salvando le persone dai tetti.

“Quando le condizioni lo permetteranno, andrò in Florida per ringraziarli di persona in modo da non intralciarci”. Sig. disse allora Biden. “Farò quello che possiamo, faremo tutto il possibile per ricostruire rapidamente la Florida. Ma non molliamo”.

“Lo ricostruiremo con il governo statale e locale”, ha aggiunto. “Per quanto tempo ci vorrà, saremo lì. Questo è il mio impegno per te”.

Il ciclone ha devastato entrambi i luoghi. Ma il recupero potrebbe essere difficile, poiché Porto Rico non si è ancora completamente ripreso dai danni causati dall’uragano Maria cinque anni fa.

Dieci giorni Dopo l’uragano Fiona Il 16 settembre, più di 365.000 persone erano senza elettricità sull’isola, sollevando interrogativi sull’incapacità degli sforzi federali e locali di ricostruire la fragile rete elettrica dell’isola.