Biden mira a infondere nuova energia nelle relazioni degli Stati Uniti con i paesi africani

Durante le sue interazioni con i leader africani, il presidente ha svelato una serie di iniziative, tra cui un accordo per promuovere la creazione di una zona di libero scambio in tutto il continente che è in fase di stallo negli ultimi anni. Si è impegnato ad aiutare i paesi africani a passare all’energia pulita e ad aderire all’economia digitale, a differenza della Cina, che ha investito molto in Africa nella costruzione di strade, ponti, aeroporti e altre infrastrutture fisiche.

Sig. Nel suo discorso programmatico, Biden ha affermato che il suo obiettivo non era “creare obblighi politici o favorire la faziosità”, ma “ispirare il successo condiviso”. “Perché quando vince l’Africa, vince l’America”, ha detto. “Francamente, il mondo intero vince.”

L’amministrazione Biden questa settimana ha cercato di deviare la percezione che i suoi sforzi siano finalizzati a competere con la Cina, che ha superato gli Stati Uniti nella cooperazione commerciale ed economica con l’Africa.

Ma l’enfasi sull’Africa riconosce implicitamente che gli Stati Uniti non hanno altra scelta che impegnarsi in un continente che dovrebbe rappresentare uno su quattro entro il 2050 ed è ricco di risorse necessarie per combattere il cambiamento climatico e il cambiamento. Come energia pulita, vaste foreste e minerali rari utilizzati per alimentare i veicoli elettrici.

Sig. La sfida di Biden è convincere i leader africani che è seriamente intenzionato a commerciare con loro. Molti erano ovviamente scettici. Sig. In un evento a Washington poche ore prima che Biden parlasse, il presidente del Ruanda, Paul Kagame, ha dichiarato nel 2014 che Mr. Obama ha scrollato le spalle quando gli è stato chiesto se fosse uscito qualcosa dal vertice inaugurale dei leader USA-Africa.

“Beh, almeno abbiamo avuto un buon incontro”, ha risposto, strappando le risate alla folla.

Sig. Biden prevede di tornare giovedì al vertice al Washington Convention Center per una sessione sulla visione strategica dell’Unione africana per il continente. Il vicepresidente Kamala Harris ospiterà un pranzo di lavoro e Mr. Biden chiuderà l’incontro con una discussione sulla sicurezza alimentare.

Sig. Ha dato a Biden un punto di accesso ai leader africani, ricordando loro che gli Stati Uniti hanno fornito 231 milioni di vaccini a 49 paesi africani.