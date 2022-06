Biden: il G-7 vieterà le importazioni di oro russo per fare pressione su Putin sull’Ucraina

Segnaposto quando vengono caricate le azioni dell’articolo

TELFS, Austria – Il presidente Biden e molti dei suoi colleghi del blocco delle sette nazioni hanno annunciato domenica che la Russia vieterà le nuove importazioni di oro – e sembrava che si stesse muovendo verso un consenso sul tetto dei prezzi del gas russo. – Isolare ulteriormente il Paese dai mercati finanziari e punire il presidente Vladimir Putin per l’invasione dell’Ucraina.

L’embargo sulle importazioni di oro, che comporta una multa di decine di miliardi di dollari, sembrava essere la prima nuova barriera economica volta all’uscita della Russia dal vertice. I funzionari esecutivi hanno rifiutato di commentare se sarebbero state adottate altre misure punitive.

“Gli Stati Uniti hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate necessarie per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina”, ha detto Biden. L’ha twittato Domenica mattina, ha osservato che l’oro era “un’importante esportazione verso la Russia, con un guadagno di miliardi di dollari”.

Biden e altri leader delle nazioni industrializzate hanno iniziato i loro incontri I dibattiti sulla caduta causata dalla guerra in Ucraina nella Germania meridionale di domenica sono fissati per un vertice dominante.

Arrivato nella tarda notte di sabato, Biden ha partecipato alla messa con un pastore dell’esercito americano, prima di iniziare la sua giornata con un incontro bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholes per discutere della guerra.

I due dirigenti hanno parlato un po’ perché Biden, che si è fatto fotografare dalle Alpi, ha preso in giro che avrebbe sciato molto, ma non lo faceva da tempo. “È bellissimo”, ha osservato.

La conversazione si è poi intensificata, con Biden che ha ringraziato Schlz per la sua determinazione e capacità di mantenere unita l’alleanza. “Allora è semplicemente venuto alla nostra attenzione. Perché fin dall’inizio Putin ha pensato che la NATO e il sistema del G-7 si sarebbero in qualche modo separati “, ha detto Biden. “Ma non lo facciamo, non andremo.”

Nel pomeriggio, i leader del vertice hanno annunciato un nuovo piano di investimenti infrastrutturali globali volto a raccogliere 600 miliardi di dollari di investimenti pubblici e privati ​​entro il 2027. L’obiettivo di spesa – con un impegno di 200 miliardi di dollari – si sposterà verso la salute, le comunicazioni e il miglioramento. Infrastrutture energetiche nei paesi a basso e medio reddito. Mira ad aiutare la Cina, che ha investito molto in Africa e in Asia attraverso la sua iniziativa Belt and Road, a soddisfare le sue ambiziose spese in tutto il mondo. READ La Russia occupa l'Ucraina e le notizie di Vladimir Putin

“I nostri paesi e il nostro mondo si trovano a un vero punto di penetrazione nella storia”, ha affermato Biden.

Alcuni dei progetti iniziali evidenziati dai dirigenti di Biden includono il piano da 2 miliardi di dollari per costruire un progetto di pannelli solari nel sud dell’Angola; Sviluppo di cavi per telecomunicazioni che collegano Singapore alla Francia attraverso il Corno d’Egitto e l’Africa, ampliando l’accesso a Internet ad alta velocità; E crea un grande impianto di produzione multi-vaccino in Senegal.

La giornata include anche riferimenti a disaccordi tra alcuni massimi leader, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson.

In una dichiarazione, ha detto Downing Street Johnson ha “premuto” Macron “Qualsiasi tentativo di risoluzione [Ukraine] Il conflitto ora porterà solo a un’instabilità duratura e consentirà a Putin di manipolare in modo permanente sia le nazioni sovrane che i mercati internazionali.

I commenti sono arrivati ​​come una critica alle osservazioni di Macron a metà giugno secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ei suoi funzionari a volte hanno bisogno di negoziare con la Russia. Prima che Macron, Scholz e altri leader europei partissero per la capitale ucraina, Kiev, quei commenti hanno sollevato preoccupazioni tra i funzionari ucraini sul fatto che Francia e Germania potessero spingere per colloqui con la Russia mentre la guerra si intensifica.

I funzionari francesi hanno respinto queste preoccupazioni, chiarendo che spetta all’Ucraina decidere quando arriverà il momento dei colloqui. Domenica un portavoce del presidente francese, Macron e Johnson, ha tenuto un dibattito sull’Ucraina, in cui il presidente ha ribadito con forza il suo impegno a sostenere l’Ucraina.

La Francia ha fornito o promesso quasi un quarto dei suoi attuali sistemi di artiglieria Caesar all’Ucraina e la scarsa dipendenza del paese dai combustibili fossili russi ha permesso alla Francia di diventare la prima sostenitrice dell’embargo dell’UE sul petrolio russo. READ Trevor Nova risponde a Kanye West, account Instagram sospeso dopo che il rapper lo ha definito razzista

Ma sia Macron che Scholes hanno parlato ripetutamente con Putin al telefono dopo l’invasione, che ha suscitato particolari critiche nell’Europa orientale.

Gli Stati Uniti hanno spinto per un accordo sul prezzo massimo sulle importazioni di petrolio dalla Russia, che potrebbe influenzare la capacità di Mosca di finanziare la guerra. I leader del G-7 si stanno muovendo verso un consenso sulla fascia di prezzo, con una persona che ha familiarità con i colloqui di domenica che parla in modo anonimo per discutere di colloqui privati.

L’obiettivo è limitare contemporaneamente l’importo che i paesi pagano per il petrolio russo, nella speranza che influisca sulla capacità di Mosca di finanziare la guerra nel tentativo di ridurre l’inflazione alla pompa del carburante. L’aumento dei prezzi del petrolio ha frenato alcuni degli sforzi di paesi diversi dalla potenza russa, poiché Mosca sta ottenendo salari più bassi.

Per incoraggiare altri paesi a partecipare, i leader hanno discusso dei modi per rendere più difficile assicurare o spedire petrolio russo che non è conforme alla fascia di prezzo.

Durante l’incontro di domenica, Macron ha sottolineato che il prezzo massimo dovrebbe includere il gas. I limiti di prezzo per il gas naturale russo che fluisce nei gasdotti verso l’Europa sono considerati facili da implementare perché l’infrastruttura non può venderlo da nessun’altra parte.

Scholes avverte che il limite del prezzo del petrolio sarà effettivo solo se tutti gli acquirenti saranno a bordo. “Le questioni da risolvere non sono domande banali”, ha affermato un funzionario tedesco. “Ma siamo sulla buona strada per trovare un accordo”.

Il primo ministro italiano Mario Draghi ha espresso preoccupazione per le possibili implicazioni politiche dell’aumento dei prezzi. “La crisi energetica non dovrebbe ricreare il populismo”, ha affermato, con i dettagli del dibattito, secondo l’individuo.

“Mettere un tetto al prezzo dei combustibili fossili importati dalla Russia ha uno scopo geopolitico, economico e sociale”, ha affermato Draghi. “Dobbiamo ridurre la quantità di denaro che diamo alla Russia. Dobbiamo eliminare una delle principali cause di inflazione.

Durante una conferenza di fondo con i giornalisti prima del vertice, la mossa dei funzionari esecutivi di vietare le importazioni di oro è stata un’importante dimostrazione del fatto che le maggiori economie del mondo sono pronte a punire la Russia, uno dei maggiori esportatori di oro del mondo. L’annuncio ufficiale arriverà martedì, secondo i dirigenti, e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti prenderà una decisione formale per vietare le nuove importazioni di oro.

“Gli Stati Uniti hanno mobilitato il mondo per imporre costi economici rapidi e significativi, negando a Putin le entrate necessarie per finanziare la sua guerra”, ha affermato un funzionario.

Il funzionario ha indicato ulteriori misure che potrebbero essere adottate per isolare ulteriormente la Russia, ma ha suggerito che non verranno immediatamente come parte del vertice, ma nelle prossime settimane.

“È un’alternativa chiave alla Russia in termini di un’importante esportazione, un’importante fonte di entrate e la capacità di effettuare transazioni nel sistema finanziario globale”, ha affermato il funzionario. “Questa mossa interrompe quella capacità ed è un esempio continuo dell’azione collettiva del G-7 che potrebbe continuare a isolare la Russia e isolarla dall’economia mondiale”.

Il funzionario ha affermato che uno degli obiettivi degli Stati Uniti e dei suoi partner internazionali era impedire alla Russia di trovare un modo per aggirare le sanzioni precedenti ed evitare un embargo sulle importazioni. I funzionari affermano che la loro mossa per vietare le importazioni di oro è un segno che la Russia ha interrotto altre strade per l’accesso ai mercati finanziari globali.

Ad esempio, l’oligarchia russa sta cercando di acquistare oro come un modo per evitare l’impatto finanziario delle sanzioni occidentali e i leader del G-7 ritengono che invierà un altro segnale ai principali alleati di Putin.

“Le misure che abbiamo annunciato oggi attaccheranno direttamente l’oligarchia russa e colpiranno il cuore della macchina da guerra di Putin”, ha detto Johnson come parte del suo stesso annuncio sul divieto delle importazioni di oro.

“Dobbiamo far morire di fame l’amministrazione Putin”, ha detto. “L’Inghilterra e i nostri alleati lo stanno facendo”.