Biden ha un grosso problema con il petrolio. Ecco cosa devi sapere sull’ultima decisione dell’OPEC+.

Una versione di questa storia è apparsa nella newsletter What Matters della CNN. Iscriviti gratuitamente per riceverlo nella tua casella di posta Qui.



Washington

CNN

—



Con le scadenze di novembre a poche settimane di distanza, quattro lettere perseguitano il presidente Joe Biden e i Democratici: OPEC.

La scorsa settimana, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), guidata da Arabia Saudita e Russia, e i suoi alleati hanno affermato che ridurrà la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno, il taglio più grande dall’inizio della pandemia. Minaccia di aumentare i prezzi della benzina poche settimane prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.

Il gruppo ha annunciato il taglio della produzione a seguito di un incontro di persona a partire da marzo 2020. Questa riduzione equivale al 2% della domanda mondiale di petrolio.

Amministrazione Biden In una dichiarazione ha criticato la decisione, dicendo che è “miope” e danneggerebbe alcuni paesi già alle prese con i prezzi elevati dell’energia.

I tagli alla produzione inizieranno a novembre. L’OPEC+, che riunisce paesi dell’OPEC e alleati come la Russia, si incontrerà di nuovo a dicembre.

Per una prospettiva sulla decisione dell’OPEC+ e una migliore comprensione di come influisca su tutti, ci siamo rivolti a te Hossein AskariInsegna economia internazionale alla George Washington University.

La nostra conversazione, condotta al telefono, è stata leggermente modificata per fluidità e brevità.

Quali cose: Puoi guidarci attraverso questa ultima decisione dell’OPEC? Cosa sta succedendo esattamente?

Askari: Quindi, quando è iniziata la guerra in Ucraina, mi dispiace dirlo al tuo pubblico, ma gli Stati Uniti non erano esattamente preparati per quello che avrebbero fatto. Ha permesso alla Russia questo e quello. Così il prezzo del petrolio iniziò a salire. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno effettivamente imposto sanzioni al petrolio russo, non al gas, ma al petrolio. Quindi il petrolio russo era scarso nei mercati occidentali.

La Russia ha effettivamente iniziato a vendere sempre più petrolio a Cina e India e ha iniziato ad abbassare i prezzi in quei paesi. Quindi avrebbero comprato petrolio russo, ma c’era una carenza di petrolio.

Un altro motivo per cui il deficit si è sviluppato è, se così posso dire, sanzioni come se l’America fosse un cowboy pazzo. Ha permesso al Venezuela per anni.

Ma con il nuovo abile sovrano dell’Arabia Saudita noto come MBS, si è allineato con Putin. Quando il presidente Biden è andato a trovarlo alcuni mesi fa e gli ha chiesto di aumentare la produzione di petrolio – mi dispiace dirlo, devo entrare in questa politica – penso che l’America si sia davvero imbarazzata nel farlo. .

Naturalmente, MBS non ha risposto favorevolmente. Ma ora è davvero andato ben oltre. Ha convenuto all’interno dell’OPEC – ovviamente è il principale portavoce dell’OPEC con la Russia – che avrebbero tagliato.

Quali cose: Cosa fa Decisione dell’OPEC Cosa significa per l’americano medio?

Askari: Da dove siamo ora, la mia previsione è che entro la fine dell’anno i prezzi del greggio saliranno al massimo a $ 5 al barile. Ora, molte persone pensano che andranno anche oltre. Non ci credo perché penso che l’economia mondiale crescerà meno, e penso che vedremo un po’ di petrolio venezuelano entrare nel mercato, e penso che vedremo alcuni accordi conclusi. Vieni al mercato.

Per la benzina, gli americani potrebbero vedere i prezzi salire da dove sono oggi, da 30 a 50 centesimi al gallone, se non succede altro.

Tuttavia, gli americani hanno un altro problema, l’olio per il riscaldamento domestico, che potrebbe anche essere sparito. Quindi per l’americano medio, qualunque esso sia, pagherà qualcosa in più per un gallone di benzina alla pompa. In effetti, penso che l’olio combustibile che usano per riscaldare le loro case abbia un impatto maggiore. Quindi stringe l’americano medio. Non ci sono due modi per farlo.

Quali cose: Cosa dovrebbe fare l’America adesso?

Askari: Penso che gli Stati Uniti dovrebbero essere molto duri con l’Arabia Saudita perché siamo arretrati per accontentarli in ogni modo. Abbiamo esaminato ciò che hanno fatto in un modo diverso. Ora è il momento di diventare duri. Sono stati duri con noi. Penso che il presidente degli Stati Uniti dovrebbe essere duro con l’Arabia Saudita.

Quali cose: Cos’altro può fare l’America per aiutare? Prezzo del petrolio Nell’immediato?

Askari: Penso che senza dubbio questa amministrazione abbia un pessimo rapporto con le compagnie petrolifere e le compagnie energetiche americane. Penso che ci sia bisogno di più cooperazione dietro le quinte con le compagnie petrolifere e il management, perché ora hai bisogno che collaborino.

So che molte persone non credono nel fracking, ma forse è il momento di fare ancora un po’ di fracking. Forse è il momento di aumentare la produzione. Possono anche aumentare la produttività altrove. Penso che sarà molto utile.

Le compagnie petrolifere americane – e non credo di essere un sostenitore delle compagnie petrolifere, per favore non fraintendete – ma pensano che l’amministrazione fondamentalmente le voglia chiudere.

Quali cose: Qualcos’altro che vorresti aggiungere?

Askari: Alcune persone pensano che le decisioni dell’OPEC siano puramente economiche. Alcuni pensano politicamente. Soprattutto per l’Arabia Saudita è sempre entrambe le cose.

In realtà sono l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a guidare la decisione dell’OPEC. Penso che gli americani debbano capire che non sono gli altri membri, né la Nigeria o l’Iran. Penso che gli americani debbano capire chi sono i nostri amici e chi no.