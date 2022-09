Biden dice che parteciperà al funerale della regina Elisabetta II

“Sì”, ha detto Biden ai giornalisti venerdì quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di partecipare al funerale, i cui dettagli non sono stati annunciati da Buckingham Palace.

“Non so ancora quali siano i dettagli, ma ci vado”, ha detto Biden in Ohio, dove stava viaggiando per avviare una fabbrica di chip per computer.

All’inizio di venerdì, il nuovo re della Gran Bretagna Carlo III ha dichiarato durante un discorso televisivo che i servizi per la sua defunta madre si sarebbero svolti alla fine di questo mese.

“Entro una settimana ci riuniremo come una nazione, un Commonwealth e in effetti una comunità globale, per far riposare la mia amata madre”, ha detto Charles nel suo primo discorso da monarca.