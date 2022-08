Biden annuncia la decisione sulla cancellazione del debito del prestito studentesco

“Purtroppo, ci siamo già passati molte volte”, ha detto il sig. Johnson ha detto in una dichiarazione, citando la mancata approvazione del Senato. Riforma della polizia. “La decisione del presidente Biden sui prestiti agli studenti non può essere l’ultimo esempio di una politica che ha lasciato indietro i neri, in particolare le donne nere”.

Kristin McGuire, 40 anni, ha affermato che pagare $ 10.000 per la sua laurea in amministrazione pubblica presso la California State University nel 2005 non farà molta differenza. SM. McGuire ha preso in prestito $ 24.000, ma il suo prestito è aumentato di interessi e commissioni. Fino a $ 50.000.

Era una storia comune tra i compagni di classe neri con cui ha studiato, ha detto la signora McGuire, direttrice esecutiva di Young Invincibles, un gruppo di difesa politica per giovani adulti. “Dobbiamo tutti di più ora rispetto a quando abbiamo iniziato”, ha detto.

Tuttavia, il blocco dei pagamenti ha dato a lei e a suo marito – che deve $ 50.000 per un prestito che ha preso per una laurea da una scuola a scopo di lucro – un respiro finanziario. Negli ultimi due anni ha risparmiato $ 400 al mese pagando il suo debito, pagando di più per estinguere il suo mutuo e permettendole di rifinanziarsi a un tasso inferiore.

“Questo è davvero il punto in cui possiamo iniziare a risparmiare e costruire ricchezza generazionale che è stata bloccata”, ha affermato la signora McGuire.

I repubblicani hanno definito la cancellazione senza prestiti una dispensa per laureati per lo più ad alto reddito. Alcuni economisti avvertono che la prospettiva di una futura riduzione del debito potrebbe portare college e università ad aumentare le tasse scolastiche.