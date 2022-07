Baker Mayfield ha ceduto ai Panthers: vincitori, perdenti in accordo per inviare l’ex numero 1 in assoluto alla Carolina

Carolina ha un nuovo quarterback. mercoledì, il Ghepardi In commercio con l’ex n. 1 scelta assoluta, Baker Mayfield Cleveland Browns, L’insider della CBS Sports NFL Jonathan Jones conferma. Carolina invierà ai Browns una scelta condizionale del quinto round che potrebbe diventare una quarta a seconda del tempo di gioco di Mayfield.

Sebbene questo scambio sia tra le due squadre, avrà un effetto domino che si estende ben oltre Cleveland e Carolina. Di seguito, tratteremo tutti i vincitori e i perdenti che sono usciti dagli ultimi scambi della NFL.

Vincitore: Baker Mayfield

Il vincitore finale in tutto questo è Baker Mayfield. In precedenza aveva richiesto uno scambio da Cleveland quando la squadra ha sbarcato Deshaun Watson in questa bassa stagione, e ora sta realizzando il suo desiderio. Aspetta un minuto, ecco Sembrava esserci una possibilità (per quanto sottile). Lì i Browns non scambieranno Mayfield e sperano che ripareranno le recinzioni se Watson sconta una massiccia squalifica per i suoi problemi fuori campo. Tuttavia, questo accordo elimina ora la possibilità di una riconciliazione imbarazzante/forzata.

Non solo Mayfield lascia Cleveland, ma atterra con un gruppo di Panthers che ha alcune armi intriganti, tra cui il running back Christian McCaffrey e il wideout DJ Moore, per seguire una solida linea offensiva che include la scelta del primo round del 2022 Ikem Ekwonu. Contrasto sinistro.

Dal punto di vista finanziario, Mayfield ha accettato di prendere una riduzione di $ 3,5 milioni del suo stipendio base per facilitare quel commercio, ma potrebbe recuperare quei soldi come incentivi. Rete NFL. Quindi, Mayfield potrebbe uscire da Cleveland ed essere il titolare della Settimana 1 senza correre troppi rischi finanziari. È stata una vittoria per l’ex scelta numero 1 in assoluto.

Perdente: Cleveland Browns

C’è ancora molta incertezza sulla situazione dei Browns al centro. La NFL ha insistito affinché Watson affrontasse una sospensione a tempo indeterminato per almeno una stagione. Se il funzionario disciplinare fa causa. L. Robinson regna in quel modo e il tetto di Cleveland nella posizione di quarterback scenderà drasticamente. In assenza di Mayfield, Jacoby Brissett sarà la scelta chiara per iniziare in caso di squalifica di Watson. Anche se potrebbe essere una battaglia in salita cercare di riconciliare Mayfield, ha esperienza nell’attacco di Kevin Stefanski e sarebbe l’opzione migliore dei due per i Browns per competere in assenza di Watson.

Nel frattempo, una scelta del quinto giro del quarto giro non sarà un ritorno sconvolgente. Secondo quanto riferito, i Browns pagheranno anche una parte del contratto di Mayfield fino al 2022. Rete NFLCleveland paga 10,5 milioni di dollari nel contratto di Mayfield, mentre i Panthers gli pagano 5 milioni di dollari.

Anche se libera un po’ di spazio sul limite e libera un giocatore che ha richiesto uno scambio, Cleveland è molto esposto in questo momento se Watson viene martellato nei prossimi giorni/settimane.

Vincitore: Carolina Panthers

I Panthers hanno apportato miglioramenti al quarterback e non hanno speso molto per farlo. Come accennato in precedenza, i Browns stanno pagando la maggior parte del contratto di Mayfield e devono solo inviare a Carolina un quinto round condizionale per l’ex scelta numero 1 in assoluto.

Sebbene Mayfield abbia avuto alti e bassi nei suoi quattro anni di carriera, è senza dubbio il miglior quarterback che i Panthers abbiano portato da quando Cam Newton ha giocato per la prima volta con la squadra dopo la stagione 2019. Sia Mayfield che Sam Darnold, titolare del club nel 2021, sono entrati in campionato nel 2018, ma Mayfield ha avuto più successo. Per le loro carriere, il punteggio di 87,8 di Mayfield è molto migliore del punteggio di passante di 76,9 di Darnold. Insieme a quella spinta di talento, la presenza di Mayfield dovrebbe migliorare il tetto complessivo per l’attacco di Carolina.

Ancora una volta, questo rende una mossa semplice per i Panthers eccellere nella posizione più importante del gioco e farlo a basso costo.

Una parte sottovalutata di questo accordo sono le ramificazioni che avrà attraverso la NFL e l’NFC West in particolare.

I Seattle Seahawks sono stati considerati un potenziale punto di approdo per Mayfield dopo che le squadre hanno scambiato Russell Wilson. Denver Broncos All’inizio di questa stagione. In questo momento, Drew Lock e Geno Smith dovrebbero essere fuori per il lavoro da titolare al campo, ma Mayfield potrebbe essere un’opzione migliore rispetto a uno di quei due che si avvicinano al 2022.

Un altro perdente in tutto questo è Jimmy Garoppolo, dato che probabilmente Seattle dovrà entrare nella stagione con Lock o Smith. Lui e Mayfield sono diventati i due quarterback rimasti e Carolina sembrava il punto di approdo più logico per Garoppolo perché l’unico altro obiettivo 49ers Seattle aveva un quarto di dollaro per cominciare. San Francisco sarebbe disposto a scambiare Garoppolo all’interno della divisione per competere contro di lui due volte l’anno? Anche se i Niners fossero disposti ad avere la conversazione, il prezzo di Garoppolo sarebbe alto perché sarebbe uno scambio intra-divisione.

Quindi, l’atterraggio di Mayfield in Carolina è in realtà il peggior risultato possibile per entrambe le parti. Garoppolo perde un percorso chiaro per iniziare nel 2022 e Seattle perde un aggiornamento da quarterback a un prezzo relativamente basso.

Vincitore: Jacoby Brissett

Mentre Mayfield va in Carolina, Jacoby Brissett è in linea per iniziare se/quando Watson sarà squalificato per i Browns. Questo dà a Brissett un’altra opportunità per mostrare le sue abilità che gli dureranno per un’intera stagione. Il 29enne ha firmato un contratto di un anno da 1,5 milioni di dollari con i Browns in questa bassa stagione, e se giocherà bene nel 2022 per quanto tempo sarà il titolare, ciò potrebbe portare a un mercato molto più forte il prossimo anno e un giorno di paga. I migliori backup del campionato.

Brissett ha 37 partenze nei suoi sei anni di carriera nella NFL e ha una percentuale di completamento della carriera di 60,2 e un punteggio di 83.

Perdente: Sam Darnold

A meno che i Panthers non si girino e scambino Darnold con i Seahawks e lui vinca il lavoro, la mossa assicura che Darnold non sarà un quarterback titolare nel 2022. Nel 2021, il titolare in Carolina è andato 4-7 in 11 partenze per i Panthers.

Dopo aver preso fuoco a New York, Darnold è stato ceduto ai Panthers la scorsa offseason, e c’era speranza che l’ex scelta del primo turno potesse ricostruire la sua posizione in campionato con questo cambio di scenario. Tuttavia, dopo una campagna in cui ha lanciato più intercettazioni che touchdown e completato solo il 59,8% dei suoi passaggi, non ha mai dato i suoi frutti.

La domanda ora è se Darnold sarà mai più considerato un quarterback titolare.